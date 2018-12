“Nuestras expectativas son muchas”, dijo Monay

Miguel Monay (37) había regresado a mitad del 2018 a su 9 de Julio, club en donde se formó, luego de 16 años. Primero para jugar la Copa Santa Fe, y ahora, luego de un breve paso por Ferrocarril del Estado en Liga Rafaelina, para disputar el Torneo Regional Amateur a partir del 27 de enero. En diálogo con LA OPINION, el Jefecito habló de este nuevo regreso al club y de lo que espera a partir de este 2019 que se viene, donde puede significar el año definitivo de su retiro como futbolista. “La idea es que el próximo año sea el último de mi carrera. Igual, vamos a ver, porque por el momento estamos disfrutando de la pretemporada y de lo que está por venir. Se viene un campeonato duro y muy difícil, donde por ahí se han reducido un poco las chances de acuerdo al formato. Se redujo más que nada el margen de error, porque sabiendo, por ahora, que la zona es de 4 y se complica si perdés mucho. Aún no se sabe la cantidad de los que clasifican, si son 1 o 2 pero nos estamos preparando muy duro. Las expectativas nuestras son muchas y el objetivo está claro. En lo personal me siento bien, estoy contento de estar acá en el ‘9’ y de poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, de que me hayan abierto las puertas otra vez acá en el club. Ojalá le pueda entregar lo mejor de mi dentro de la cancha”. Continuando con el análisis de la zona que dio a conocer el Consejo Federal, el experimentado volante central agregó que “al ser, por ahora, 6 partidos, que serán 6 finales, te obliga a arrancar el torneo con el pie derecho. Si empezás mal se te complica todo. Por lo general siempre se inicia con los clásicos estos torneos. Pero este grupo se caracteriza por la humildad que tiene, es muy unido y se mantuvo la base del equipo con el que se venía trabajando. Si los jugadores nuevos pueden agarrar rápido la idea que pregona el entrenador, creo que vamos a complementar bien esa base y vamos a andar muy bien en este torneo”.Acerca de los objetivos trazados, el ex jugador de Quilmes, Almagro, Defensa, Talleres, Gimnasia y Tiro y Santamarina, entre otros, acotó que “uno cuando empieza la pretemporada se plantea objetivos a largo plazo que después trata de cumplirlos planteándoselos también a corto plazo, como por ejemplo ir partido tras partido. La idea es tratar de llegar al objetivo final, sabiendo que esto es fútbol y que ahora las chances son mínimas”. Y ampliando un poco más el panorama de la zona, el jugador con pasado en fútbol italiano, Ben Hur y Estudiantes de San Luis agregó que “vamos a enfrentar rivales muy duros, como Ben Hur y Libertad, que van a tener los mismos objetivos, que es el de ascender. Es una zona linda y nosotros tenemos lo nuestro. Por ahí, el hecho de traer muchos refuerzos no te garantiza nada, porque en el fútbol pueden pasar muchas cosas. Lo importante es que se haga un buen laburo físico, como el que se está haciendo, y un laburo mucho mejor a la hora de jugar, siempre tratando de interpretar la idea que tiene Daniel Veronesse. Si logramos esto vamos a darle pelea a cualquiera”. Con respecto a la conformación del plantel, Monay opinó que “llegaron varios chicos que conocen bien el club y otros que saben lo que es jugar en el ascenso y más esta clase de torneos. Tenemos jugadores jóvenes que le pueden dar mucha frescura al equipo, junto con los jugadores de experiencia. Ojalá nos podamos complementar y encajar rápido en ese engranaje, porque vamos a tener un equipo importante”. Haciendo mención a lo físico, el rafaelino, que será uno de los referentes del equipo y el DT dentro de la cancha, destacó que “físicamente estoy muy bien y esta pretemporada me va a venir muy bien, ya que es larga. Cuando arranquen los amistosos trataremos de buscar la mejor puesta a punto, sabiendo por ahí que el ritmo de partido te lo va a ir dando el propio campeonato. No hay muchos partidos y vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de partidos posible porque nuestra idea, en el corto plazo, es tratar de clasificar. Lo importante es que no hay nombres rutilantes. Estamos todos en igualdad de condiciones y el que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera”.