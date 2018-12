Barrio Acapulco: "el problema más grave es la droga"

En relación a lo que se menciona en el copete de la nota, se agrega que cuando el sol baja y las escasas luces públicas se encienden la realidad es otra. Los movimientos cambian. Y se observa a motociclistas que entran y salen con diferentes objetos que, según vecinos, son elementos robados que cambian por drogas.

Pero también ingresan remises y autos de alta gama que rápidamente llegan a un punto, se detienen y se van. Así opera la "tranza” de drogas", sentencia una publicación del colega El Periódico, de la cordobesa ciudad de San Francisco.

MIEDO EN LA COMUNIDAD

Los vecinos viven con miedo, aseguraron quienes conversaron con cronistas del órgano de prensa antes mencionado.

COMPLICIDAD POLICIAL

Algunos contaron lo que para ellos es cosa de todos los días: tiroteos y jóvenes perdidos por las drogas que terminan en la delincuencia. También hablaron de fuerte complicidad policial. "Acá a la noche los chicos parecen zombies", aseguraron, a la vez que dejaron sentado que la regla parece ser una sola: no denunciar, porque las consecuencias pueden ser inimaginables.

AMBITO ESCOLAR

Y en un sector de este problemático barrio de la Comuna de Josefina, se erige la escuela secundaria 526 Paulo Freire (comparte edificio con la 1264 Malvinas Argentinas) a la cual su director, José Giuliano Albo, considera el "corazón" del sector y una pieza clave para cortar esa espiral delictiva y de violencia, que en el transcurso de este mes se cobró dos vidas.

"Esta (por la escuela) es el arma más poderosa que van a tener ellos el día de mañana para poder salir de todo esto”, dijo el directivo, que todos los días asiste al lugar para cumplir sus funciones.

El docente busca que la escuela sea un lugar más amplio de contención y que se convierta en un gran espacio social del sector. Sus expresiones parecen agobiadas ante tanta mala noticia que sale del barrio, pero insiste en que "nadie elije dónde nacer y por ahí en la escuela se habla un idioma y en la casa otro, pero lo importante es seguir machacando y tener a los chicos en la escuela, que estén el mayor tiempo posible acá".

MIEDO Y DROGA

Y sentencia que "la realidad es que hay mucha gente que tiene miedo, el problema más grave que hay en el barrio es la droga, un flagelo que está haciendo muchísimo daño. Nosotros hacemos lo que podemos, no podemos bajar los brazos en busca de una mejor escuela. La única forma que esto se tranquilice en el tiempo, es que estos alumnos vayan cortando este tipo de situaciones para erradicar esto que se vive".

Por su rol al frente de la escuela, conoce a muchas de las familias y enfatiza que la mayoría de los vecinos del barrio "son gente excelente", y que solo una minoría es la que está volviendo al lugar un sector cada vez más peligroso.

"ACA NO HAY LEY"...

De acuerdo a lo informado por El Periódico, los vecinos del barrio Acapulco no quieren hablar. "Después te prenden fuego la casa", comentaron, en tanto unos pocos -mediante condición de anonimato y de que no se mencione ninguna característica personal, simplemente lo que ellos viven cada día con mucho miedo y desprotección policial- dispararon que "a los que denuncian, la misma Policía les dice a los delincuentes quiénes fueron. Y después les balean la casa o la incendian, así que no se puede denunciar nada".

EL "PIPAZO", Y ALGO MAS

Los testimonios son coincidentes: el "pipazo", la llamada droga de los pobres que se hace con los restos de la producción de cocaína, está volviendo al barrio en un lugar cada vez más inseguro. "Hace mucho que este lugar es peligroso, pero en los últimos tiempos se puso mucho peor, desde que entró el 'pipazo'. De noche los chicos caminan como zombies", se escuchó en el relato de quienes se animaron a contar lo que conocen.

Además, sostienen que por la noche hay un desfile de remises y de autos de alta gama en busca de drogas. "Te aseguro que de noche hay más remises acá que en la Terminal de San Francisco", puntualizó uno de los vecinos.