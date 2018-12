Chalecos Amarillos se desinflan en Francia

PARIS, 30 (AFP-NA).- Los "chalecos amarillos" volvieron a manifestarse este sábado en el séptimo fin de semana de protestas en Francia contra la política social y fiscal del presidente Emmanuel Macron, con 12.000 personas movilizadas al mediodía, aunque con algunos incidentes con las fuerzas de seguridad.Con 2.500 manifestantes en las calles, Burdeos es la ciudad que más movilizó. Unos mil desfilaron en Marsella, Ruán o Nantes y 800 en París. A mediodía se registraban 12.000 movilizados en el país, según cifras del gobierno, que no dio cifras al concluir la jornada.Algunos incidentes se produjeron en la capital -con lanzamiento de proyectiles a la policía, que replicó con gases lacrimógenos y detenciones-, en Ruán (noreste) y Nantes. Hasta el momento, una veintena de personas fueron detenidas en todo el país.Este movimiento, que empezó a mediados de noviembre, disminuyó durante las últimas semanas: el 22 de diciembre hubo 38.600 manifestantes, la semana anterior habían sido 66.000, mientras que en el primer sábado de protestas, el 17 de noviembre, se manifestaron 282.000 personas, según datos del gobierno francés.No obstante, según varios miembros de este movimiento transversal, surgido de forma espontánea, la desmovilización se debe a las fiestas de Navidad y predicen una fuerte movilización en enero, a pesar de las concesiones del gobierno."Todo el mundo debe entender que no nos detendremos", aseguró a la AFP Thierry, de 51 años, un mecánico que denuncia una repartición muy desigual de la riqueza en Francia.Unos centenares de manifestantes, con globos amarillos, se concentraron por la mañana en Marsella."Queremos recuperar poder adquisitivo y que nuestra palabra cuente en la toma de decisiones", aseguró Priscillia Ludosky, una de las figuras del movimiento tras impulsar una exitosa petición contra el aumento del precio del combustible.Convencida de que la movilización no se detendrá en 2019, Ludosky considera que los anuncios de Macron resultan "insuficientes" y pide un "referéndum sobre la convocatoria a un referéndum de iniciativa ciudadana", y una "reducción de los impuestos para los productos de primera necesidad".En otras ciudades, los "chalecos amarillos" prefirieron no revelar sus acciones para sorprender a las fuerzas de seguridad. En París, los participantes fueron invitados a trasladarse con un "chaleco amarillo escondido" y con los "labios pintados de rojo y/o un tapón de corcho". No obstante, ningún grupo de manifestantes se desplegó en los Campos Elíseos durante la mañana.También habían convocado protestas en Burdeos (suroeste), donde también hubo numerosos incidentes, en Toulouse (sur) o Lyon (centro).El presidente Macron sigue concentrando las críticas de los "chalecos amarillos". Decenas de ellos intentaron el jueves entrar en el Fort de Brégançon, la residencia de verano de los presidentes en la Costa Azul, en el sureste del país.Macron anunció el 10 de enero una serie de medidas, valoradas en 10.000 millones de euros, para aumentar el poder adquisitivo y reducir la presión fiscal, así como una subida de 100 euros de los ingresos de aquellos que cobran el salario mínimo, y una reducción de las cotizaciones sociales a los jubilados con una pensión inferior a 2.000 euros.Algunos "chalecos amarillos" también han previsto manifestarse en Nochevieja, durante la cual se esperan varias concentraciones de manifestantes en los Campos Elíseos parisinos.Esta movilización provocó una disminución en la llegada de turistas a la capital francesa, tras la repetición en las últimas semanas de incidentes violentos en la famosa avenida parisina.Tras el inicio de esta movilización, 10 personas murieron de forma accidental y 1.500 manifestantes resultaron heridos, 50 de ellos de gravedad.