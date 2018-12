Se quemó una casa

Una vivienda ubicada en la esquina de Tucumán y Champagnat, en barrio Barranquitas, sufrió graves daños a raíz de un incendio que se desató en su interior alrededor de las 19 hs. de este sábado. La casa interna, que se encuentra al costado de un pasillo, fue consumida por las llamas aunque no había información oficial sobre las causas.Hasta el lugar, Tucumán 1.769 según consignaron desde la Jefatura policial, llegaron dos dotaciones de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V de Policía para sofocar el fuego, en tanto que también se hicieron presente dos ambulancias del Servicio de emergencias 107 debido a que la mujer que vive en el lugar se descompensó. Asimismo, en forma de apoyo a la labor de los bomberos acudieron camiones del Municipio con agua para ser utilizada en la lucha contra las llamas.Según explicó a la policía el joven Brian Fernández, quien vive en la vivienda, se había retirado de la misma y cuando regresó ya se había iniciado el fuego. Si bien aún no se pueden confirmar las causas que originaron el foco ígneo, no se descarta que haya comenzado con un cortocircuito en la infraestructura eléctrica.El incendio y el posterior operativo desplegado por los agentes de Zapadores obligó a interrumpir el tránsito por el sector a la vez que concentró a numerosos vecinos que se acercaron a ver lo que sucedía.