Malestar por cortes de luz en Villa del Parque

Numerosos vecinos de barrio Villa del Parque plantearon sus críticas a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por al menos dos cortes que se registraron ayer en el horario de la siesta en medio de una jornada muy calurosa. "No puede ser. Poco después de las 14 hs. y alrededor de las 15:30 interrumpieron el servicio repentinamente. Justo en los horarios donde uno trata de descansar porque no se puede estar afuera. Supuestamente los servicios que son cada vez más caros han mejorado. Esperemos que no se repitan con los altos registros de temperatura", sostuvo un vecino claramente ofuscado por la situación.Si bien la EPE suele brindar información sobre cortes en todas las ciudades donde presta sus servicios a través de la cuenta en redes sociales, en esta oportunidad no hubo ningún tipo de detalles sobre los problemas registrados en Villa del Parque y quizás también en otros sectores de la ciudad."Nos intentamos comunicar para hacer el reclamo, pero nadie atiende el teléfono", agregó uno de los vecinos.