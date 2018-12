Joven murió electrificada

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Una joven de 19 años murió electrificada al tocar un cable que había colocado su novio, de 21, para proteger un terreno en el que cultivaba marihuana, en el partido bonaerense de Escobar.

El trágico hecho, que recién se conoció en las últimas horas, ocurrió el pasado lunes en una vivienda situada en Patricias Mendocinas al 1200, del barrio La Chechela, de ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Según informa el portal del diario Crónica, la joven, llamada Bianca Garraza habría tocado en forma accidental un cable electrificado que su novio había colocado en un terreno para proteger de robos las plantas de marihuana que cultivaba.

La chica, que convivía con el joven en el lugar y se encontraba regando las plantas, recibió una descarga mortal y murió en el acto, mientras que el joven fue detenido por tenencia ilegal de plantas de marihuana, pero fue liberado pocas horas más tarde.

La familia de la joven cree que el hecho no fue accidental y sostiene que el novio es el culpable.

Claudia, la madre de la chica fallecida, dijo que su novio "colocó electricidad para proteger a sus 18 plantas de marihuana un día antes de la muerte y le pidió a la chica que vaya a limpiar la pileta de la casa de ambos a propósito".

Ella lo quería dejar y él la amenazó varias veces con matarla y luego suicidarse. Mi hija no quería estar con él porque no la dejaba salir a bailar con sus amigas, ponerse polleras, plancharse el pelo. Varias veces, él intentó cortarse las venas. Ella estaba volviendo a vivir a mi casa de a poco. Hacía trabajo de hormiga porque le daba miedo", expresó la mujer.