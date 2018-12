"Tenemos humildad y contracción al trabajo"

La Liga Provincial de básquetbol tiene como único invicto a Atlético de Rafaela, que ha ganado los cinco partidos disputados en la Zona A. El equipo celeste se fue al receso con la tranquilidad de un arranque contundente que lo ha dejado cerca del primer objetivo, que es la clasificación dentro de los cuatro primeros que disputarán los play offs.En declaraciones al programa Todo a Pulmón, de radio El Espectador, Jonatan Faber, figura en la última victoria frente a Almagro de Esperanza dejó sus sensaciones.En el análisis sobre los números de la Crema, manifestó que "la verdad es bastante impensada esta situación. Si bien teníamos en claro la forma de trabajo y hacia donde queríamos apuntar el estilo de juego, no esperábamos tener este inicio. No es para relajarse, pero brinda una cierta tranquilidad para el resto del torneo que es bastante interesante”.La posibilidad de rotación superior tomando como referencia la Liga anterior es un aspecto fundamental, y en este sentido, el pívot mencionó que “se puede ver claramente en relación a la temporada pasada. Como dijo Marcelo Miretti, tenemos diez jugadores que pueden jugar, es decir dos equipos. Y es verdad, ahí está el condimento que le ponga y manejar esa alquimia de jugadores para encontrar el mejor funcionamiento. Todos fueron respondiendo como se esperaba y eso hace que hoy contemos con un equipo que tenga dos o tres alternativas por posición, sin que se resienta alguna ausencia”.Consultado sobre si el último partido fue el más complicado, expresó que “no estuve contra Sportsmen Unidos de Rosario por lesión, que fue muy duro. Con el correr de los partidos los rivales nos van conociendo mejor, y contra Almagro fue durísimo, porque van conociendo nuestras mejores armas. La intensidad, la concentración y el juego dinámico incluido es algo que vamos a tener que hacer cada vez mejor, ver como salimos en modo equipo, no con arrestos individuales, de estas situaciones que se van a ir presentando en el futuro del torneo”.Faber le puso el sello a su muy buena noche el viernes 21 de diciembre cuando tomó con efectividad un lanzamiento de tres puntos, en el último minuto y medio. “Salió bien, es lo bueno. También es un poco así el juego, tomar riesgos. Uno tiene que asumir lo que pueda suceder en caso que salga mal. Había visto, a diferencia de otros partidos, que el rival estaba muy aguerrido en la defensa de los perimetrales porque venían de un buen goleo en partidos anteriores. Y cuando soltaron un poco a los internos, pudimos aprovecharlo. Lo bueno es intentar que ese goleo sea siempre repartido”.Sobre la no relajación, amplió el concepto manifestando que “hay errores que cuando ganás se hacen mas difíciles de ver, pero tenemos una humildad en los entrenamientos y contracción al trabajo que hace que sea mucho mas fácil ir corrigiéndolos”.De esta manera, Atlético tiene un presente muy distinto al de un año atrás en el mismo torneo. “El año pasado ni clasificamos, fue realmente triste. Algunos jugadores no estaban comprometidos, y hoy es totalmente distinto. Estamos a dos victorias de lograr la clasificación a los play offs, estamos confiados en el buen sentido ya que sabemos que somos los rivales de todos los equipos”.