Abril Beltramino fue goleadora en Sub 18

Como ocurre en cada final de temporada, la Asociación Santafesina de Hockey dio a conocer el listado de las goleadoras en las diferentes categorías. El torneo Clausura tuvo en quinta división (Sub 18) como goleadora a Abril Beltramino con 19 tantos. Su segunda mitad del 2018 fue tan buena en lo personal como la primera, donde había convertido en el Dos Orillas 15 goles en primera y 17 en quinta, división que lo había tenido también al tope de la tabla. La sumatoria general implica más de 50 goles en el año con su Club.Otra de las jugadoras destacadas del Verde fue Alina Costamagna, que en sexta (Sub 16) quedó tercera con 17 goles, pero con la salvedad que fue en cuatro partidos que llegó a esa cifra. Recordemos que se perdió los primeros encuentros debido a una lesión. En el Dos Orillas había anotado 23. Su compañera Catalina Schiavi también cerró un buen torneo con 10 goles.En séptima división (Sub 14), Guillermina Astudillo ubicó a otra jugadora de CRAR en los primeros puestos de la tabla. Fue quinta con 9 goles. Su compañera Ailén Salti sumó 5 goles.En cuanto a Sub 12, la división más chica de las competitivas, Maitena Dubas tuvo un muy buen campeonato ubicándose tercera con 11 goles, sumados a los 15 del Dos Orillas. En primera y reserva, el Verde no tuvo jugadoras entre las primeras ubicadas de la tabla de goleadoras en el torneo de la ASH.VON DER HEYDE DESTACADAComo en cada cierre de temporada y tras un año de eventos importantes, entre ellos las Copa del Mundo disputadas en Londres (damas) y Bhubaneswar (caballeros) y los Trofeos de Campeones en Breda y Changzhou, la Federación Internacional de Hockey (FIH) dio a conocer los candidatos a recibir el premio a Mejor jugador de 2018.Además, la máxima institución del hockey mundial distinguirá al mejor arquero y promesa del año, tanto en la rama masculina como en la femenina. Entre los 30 candidatos a recibir el galardón aparece la misionera Lucina Von der Heyde, candidata a Rising Star (promesa), premio que en las últimas dos temporadas se adjudicó María José Granatto. Los aficionados podrán efectuar su voto hasta el 16 de enero, en tanto que los ganadores se darán a conocer el 14 de febrero.Además de la jugadora argentina, fueron nominadas: Lena Tice (IRL), Nike Lorenz (GER), Ambrosia Malone (AUS) y Marijn Veen (NED).