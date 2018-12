Yo también quiero ser representada

Sr. Director:



El miércoles 19 de diciembre, como muchas mujeres, fui al Concejo Municipal de Rafaela, invitada por un grupo de personas, enterada de que se iba debatir un proyecto que involucraba directamente a las mujeres, y que por ello me interesaba. Al llegar, descubrí que realmente éramos muchas, casi no entrabamos en la sala donde los concejales debatirían esta iniciativa. Cuando ingresé, observando que había un clima de mucha tensión, acordé con otras personas con las que nos habíamos convocado en el lugar, y que teníamos una visión favorable a la aprobación de la ordenanza, que evitaríamos cualquier gesto que pudiere ofender a los que piensan distinto que nosotros, “no hables”.

Hoy, habiendo meditado lo sucedido, quisiera compartir mis impresiones.

Lo primero que me gustaría decir es que me pareció muy triste ver a otras mujeres insultando e interrumpiendo en forma permanente la sesión, y que realmente sentí, más allá de que buscábamos lo mismo, es decir una ciudad donde las cosas mejores para todas las mujeres, que no me representaba por la forma que eligieron para manifestarse.

“No hables, porque perteneces a la Iglesia, y estas adoctrinada”. Ante esta realidad quiero decir que sí, que pertenezco a la Iglesia, de lo cual estoy orgullosa, y que evidentemente comparto su magisterio por el hecho de que he experimentado como me ayudó a ser mejor persona, y como influyó en forma positiva sobre muchas personas.

Además, quiero manifestar a las mujeres que piensan distinto, que es necesario que comprendan que ellas también abrazan ideas “fuertes”, que consideran verdades por haberlas experimentado, y que intentan defenderlas como lo hacemos nosotros, lo cual celebro enormemente.

Cuando hablan de este modo, sin respetar mi fe, me están subestimando e injustamente dan a entender que no estoy en condiciones de opinar, y de ese modo terminan haciendo aquello que repudian de algunos hombres, ninguneándome y menospreciándome.

“No hables porque vos no fuiste abusada, no sabes lo que se siente”. Sé lo que pasa y las consecuencias que trae durante toda la vida, la contención que necesitan las mujeres y todo lo que se debe hacer para acompañarlas. Al decirme esto, otra vez me están obligando a tener que exponer mi intimidad para legitimar mi decisión de acompañar a una mujer o hablar sobre un tema determinado, y de ese modo me hacen mucho mal.

“No hables pues entendés nada de esta lucha”. Mientras descalificaba a otras mujeres mirando todo el tiempo las diferencias y dejando de lado que esa noche a todas nos unía algo mucho más profundo: lograr que todas las mujeres puedan elegir, dentro de lo que la ley le permite, y ejercer todos sus derechos contando con información adecuada, porque solo de ese modo puede ser realmente libre.

“No hables si nunca viniste a una de nuestras marchas”. ¿Saben qué? Intenté asistir un par de veces, pero cuando consultaba en el Facebook y me comentaban lo que pensaban hacer, me daba cuenta que no estaba bueno pues proponían pedir respeto gritando e insultando, pintando y manchando paredes.

“No hables si dejan que las chicas se mueran clandestinamente cuando deciden abortar y nunca tiene una alternativa”. Y cuando llegamos al Concejo presentando un programa que RESPETA la elección de la mujer, y que solo busca mostrar todas las alternativas antes de que tome la decisión, tampoco les gusta y otra vez gritan, insultan y denigran a las mujeres que pensamos distinto.

Por todo, ahora voy a hablar y pedirles, como mujer, que me escuchen y que, si les parece bien, y tienen ganas de representarnos a todas, traten de manifestarse en forma pacífica y respetuosa: de ese modo nos van a ayudar muchísimo más. Porque la verdad no sé por lo que luchan, que es lo que buscan, que quieren demostrar si claramente nada de lo que hacemos otras mujeres está bien.



María Florencia Michlig

DNI 33.722.981

Rafaela