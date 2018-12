Quiere cobrar lo de Gudiño

Atlético Rafaela le reclama a San Lorenzo casi 6 millones de pesos por la transferencia del mediocampista, realizada a mediados del año pasado.Gabriel Gudiño jugó 31 partidos en San Lorenzo donde convirtió 3 goles y actualmente está en gestiones para irse a préstamo a Talleres, Colón o Belgrano, dado el poco interés del entrenador Jorge Almirón de contar con sus servicios.Ante la demora en los pagos, la dirigencia de la "Crema" avanzó en los últimos días en el orden legal y judicial ante el "Ciclón", quien debe parte del dinero de la compra del futbolista, en una cifra cercana a los 24 millones de pesos.Ante la nula respuesta por parte de San Lorenzo, el departamento de Legales de Atlético Rafaela decidió avanzar por las vías correspondientes para reclamar lo adeudado, que son seis millones de pesos por el cambio en la cotización oficial del dólar en compensación por no haberse cancelado a término el pago por su cesión en 1,7 millones de dólares a mediados de 2017.El reclamo legal no hace otra cosa que complicar el panorama, a días del comienzo de la pretemporada de San Lorenzo de Almagro.Otro dinero que deber cobrar Atlético y reclama proviene de AFA. Mientras estuvo actuando la junta normalizadora encabezada por Armando Pérez se le retenía a los clubes dos meses de derechos televisivos. Ya con Claudio 'Chiqui' Tapia en la presidencia se les descontó a aquellos que tenían deuda los 2,7 millones de pesos. La "Crema", sin deuda con AFA, no recibió dicha 'sanción' pero tampoco recibió el dinero que le corresponde.