Hospital Cullen; ingresan 14 accidentados por día

Los accidentes de tránsito con motocicletas involucradas aumentaron notablemente. No sólo en Rafaela, sino en todas partes y en Santa Fe, parece que la cosa va en ascenso, a pesar de las campañas viales, publicidades u otras acciones, que no ayudan a disminuir el número, porque los accidentes crecen.

En la ciudad capital se conoció el número de accidentados que ingresan a la Guardia del Hospital Cullen, uno de los nosocomios más importantes de la provincia, que reciben, en varios ocasiones, a pacientes de nuestra ciudad que son derivados para que puedan ser atendidos con mayor complejidad, dado el grado del estado tras algún accidente o enfermedad.

Día a día, el Cullen reciben 14 accidentados por día. A eso hay que sumarle los distintos puntos de atención que hay en esa ciudad y otros casos que ni siquiera llegan a ser tratados por efectores de salud.

Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, explicó que "el 80% de esos accidentes son motos, esto está tabulado y tenemos una estadística firme que marca que hay un porcentaje elevado que involucran a las motos", explicó el médico.

De 10 accidentes que hay en la ciudad capital, 8 eran jóvenes que manejaban una moto, con un promedio de edad bajo, y son más los hombres que las mujeres los que protagonizan estos accidentes, aunque el género no se puede precisar a ciencia cierta.

"En total, tenemos un promedio de 4,4% de hechos policiales por día, de todas las personas que ingresan. Esto incluye los hechos policiales y los agredidos, quemados, heridos de arma blanca y arma de fuego. Y de este porcentaje mencionado, el 50% corresponde justamente a herido de arma blanca y de fuego, lo que da un promedio de dos heridos por día en el Hospital", dijo Poletti al respecto.

Si se realiza la comparación con el 2017, en accidentes de tránsito se comportó igual o un poco más, mientras que en los hechos policiales, se estima que la cifra no varió con respecto a este año que se nos va. "Nosotros estamos viendo que nos ahora recibimos a muchos pacientes con vida, y esto tiene que ver con el sistema que tenemos de ambulancias, el tramo de las avenidas nuevas y que la red está trabajando mucho mejor por la tecnología, los vecinos avisan rápidamente y eso es bueno. Están llegando heridos que antes fallecían", dijo el director del Hospital.







DE 7 A 9 EN RAFAELA

Si bien el dato no está totalmente confirmado, se estima que en nuestra ciudad ingresan entre 5 y 7 accidentados por día en nuestro Hospital, que se vieron involucrados en choques de auto-moto. El director del Hospital Jaime Ferré, Jorge Bertram, dijo que "hay días que tenemos 2 y otros en los que tenemos 8. Eso depende, pero en líneas generales podemos hablar de alrededor de 6 pacientes por día", estableció.

Recordemos que en nuestra ciudad es notable cómo se han incrementado los accidentes de tránsito con las motos, una cifra que preocupa permanentemente.