María Eugenia Bielsa consolida sus fuerzas en nuestra ciudad

María Eugenia Bielsa, quien se perfila para ser candidata a gobernador de la provincia de Santa Fe, a través de su agrupación Encuentro por Santa Fe en Rafaela, impone su presencia en el tablero político de la ciudad y el departamento Castellanos a través de un espacio conformado por ciudadanos de diferente extracción política y distintas profesiones, comerciantes, empresarios, profesionales, trabajadores, escritores, artistas plásticos, entre otros.En el local partidario, que funciona en Güemes 440 de Rafaela, se reúnen periódicamente Andrea Steinberger, Carlos Pedemonte, Marcela Avalos, Santiago Boggero, Gustavo Armando, Baltazar Copque, Loreane Santos Lima, Oscar Casco, Leo Rodriguez, José Mayor, Rodrigo Rúa, entre otros."La arquitecta Bielsa encarna proyecto político para la provincia de acuerdos con la gente, alejada de los viejos vicios de operadores y punteros que se arrogan la propiedad de las personas. Su mensaje incluye un fuerte acento ético, cualidad respaldada por un pasado político de honestidad y desprendimiento, habiendo renunciado a su banca de diputada en desacuerdo con los armados a espaldas de la decisión popular", señalan desde este espacio de Rafaela. "Honesta en todas sus formas, no solo honrada, también honesta ideológicamente, al hacer lo que dice que hará, respetando su palabra y compromiso, honesta intelectualmente, diciendo lo que piensa realmente y no lo que al otro le gustaría escuchar. Luchadora incansable por la igualdad de género, valiente e inteligente", agregan al trazar un perfil político de la dirigente rosarina.En su discurso antes del Congreso del Partido Justicialista en Santa Fe, el pasado 1 de diciembre, expresó con sabiduría: "La verdadera igualdad de género llegará el día que dé lo mismo un hombre o una mujer". Convencida de la necesidad de unidad de todas las fuerzas del campo nacional, en un frente amplio y patriótico para luchar desde Santa Fe contra el neoliberalismo, hoy distintos partidos y fuerzas provinciales además de distintas agrupaciones de la ciudad de Rafaela, se unen para acompañar la postulación de María Eugenia Bielsa: Miguel Kilibarda (presidente del MID), Aída "Chini" Methíaz (Nuevo Encuentro que lidera el ex diputado José María Tessa). También se suman Carlos Manessi (Frente Social y Popular), Lucía Ganín (Patria Grande, que orienta Juan Grabois), Rubén Sala (secretario general del Partido Comunista), Mario "Nano" Sosa (Confluencia Santafesina), Diana González (Movimiento de Articulación Popular) y Daniel Ybañez (presidente del Partido Autonomista), (el Partido del Progreso Social) y espacios de centro izquierda (Unidad y Participación y Ciudad Futura), entre otros.Estos sectores también replican en la ciudad sumándose además fuerzas al frente amplio local, como Juan Soffietti (Nuevo encuentro Rafaela), Pocho Bossana (Ateneo Arturo Jauretche Rafaela), Carlos Pedemonte (Encuentro por Santa Fe Rafaela) entre otros."El frente trasciende el peronismo con amplitud de identidad. Se reúne todas las semanas, convocando a los diferentes espacios con el fin de satisfacer la mayor demanda de la ciudadanía, la Unidad, para enfrentar este modelo de gobierno corporativo y deshumanizante que los excluye a diario negándoles una vida digna, minando su futuro y postergando sus sueños", concluyen desde Encuentro por Rafaela.