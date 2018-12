Protesta por despidos en Fábrica Militar

ROSARIO, 29 (NA).- Trabajadores de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán de la ciudad realizaron hoy una protesta frente a la planta para reclamar contra el despido de 26 empleados. La manifestación comenzó a primera hora y tuvo como objetivo también alertar sobre el probable despido de unos 60 trabajadores a nivel nacional, según denunció CTA Autónoma.La organización gremial denunció en agosto pasado otros 49 despidos en la planta, en tanto que sumado a los registrados en 2017 la cifra ascendía a 84 en esa planta. La nueva protesta se desarrolló tras la llegada este viernes del listado de empleados a los que no se les renovarán sus contratos el año próximo por lo que, de esta manera, quedarán desvinculados de la empresa.Los empleados se concentraron a las 6:00, cuando comienza el turno, en el ingreso de la fábrica y allí esperaron hasta conocer quiénes eran los cesanteados. El titular de la junta interna gremial, Pablo Torres, señaló en declaraciones a Radio 2 que de los 143 contratos vigentes se renovarán 117, con lo que unos 26 empleados quedan fuera de la fábrica."Estamos esperando que determinen la lista. El 31 de diciembre terminan los contratos y dicen que no son despidos, sino que no renuevan los contratos. Este gobierno achica. Somos la fábrica que más despidos tiene en el país", señaló el dirigente.Según explicaron, algunos de los trabajadores que quedaron fuera de la fábrica militar cumplían funciones desde hace diez años en la planta y sus contratos se renovaban cada año. En el ingreso a la fábrica, los trabajadores montaron una protesta y prendieron fuego gomas.La manifestación se llevó a cabo en momentos en que dirigentes de las plantas de Río Tercero, Villa María y Buenos Aires advierten sobre la posibilidad de nuevos despidos en el rubro.