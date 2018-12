Revés judicial para D'Elía

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer por inadmisible un recurso de queja presentado por el dirigente Luis D'Elía para evitar quedar preso por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca en 2004, por el cual fue condenado a tres años y nueve meses de prisión.

La decisión se conoce a poco de que se defina, seguramente en febrero próximo tras el receso de verano, si el líder de MILES finalmente va a la cárcel o bien se le otorga la prisión domiciliaria, tal cual pidió su abogado alegando problemas de salud.

Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques no hicieron lugar a un planteo de la defensa que había señalado que la condena no estaba firme y respondieron además que el Tribunal Oral Federal 6 -que lo condenó- no había hecho lugar a una exención de prisión solicitada por el imputado.

D´Elía fue condenado el año pasado por el Tribunal 6 luego de idas y vueltas de la causa en donde se lo encontró culpable de los delitos de "instigación a cometer delitos, lesiones leves, atentado contra la autoridad, privación ilegal de la libertad y usurpación".

La toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca tuvo lugar el 26 de junio de 2004: al mando de un grupo de al menos cuarenta personas, el dirigente ocupó las instalaciones entre las 0.20 a las 8:00 en reclamo de la detención de quien luego fue condenado por el asesinato del dirigente barrial Martín "Oso" Cisneros.