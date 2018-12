Cuestionan a Bonadio por retirar cuadros de Cristina

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, manifestó ayer duras críticas contra el juez federal Claudio Bonadio por su decisión de retirar cuadros y obras de arte del departamento de la ex presidenta en Recoleta, y sostuvo que "la orden carece de todo fundamento y justificación".

En ese marco, el representante de la senadora impugnó "la validez de la medida mediante un recurso de apelación", y reclamó "una vez más que se cite a prestar declaración indagatoria al juez denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

"No existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos por una fuerza de seguridad", se quejó el letrado en referencia a los bienes secuestrados de la propiedad de Cristina Kirchner.

En un comunicado, Beraldi planteó que "en lugar de cumplir la ley y devolver lo que estaba indebidamente secuestrado, Bonadio aprovechó la oportunidad para aumentar sus arbitrariedades, llevándose lo que no correspondía".

A su vez, se quejó de que "al finalizar el operativo y de manera coordinada, los agentes policiales se colocaron sus chalecos identificatorios con las siglas PFA (Policía Federal Argentina) para que pudieran tomarse fotografías y registrarse filmaciones mientras cargaban en una camioneta los efectos personales de la doctora Kirchner, escenas que, naturalmente, luego fueron filtradas a la prensa".

"Posiblemente, por el momento nada ocurra; quizás, los jueces y fiscales responsables de todas estas ilegalidades sigan recibiendo, en lugar de sanciones, beneficios personales", finalizó Beraldi.



EL BASTON, REGALO DE

LA FAMILIA CAMPORA

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex canciller Jorge Taiana declararon ante la Justicia que el bastón de mando que recibió en su asunción presidencial Cristina Kirchner y que le fue incautado en su domicilio de El Calafate era un regalo que le había hecho la familia Cámpora.

Así lo hicieron en las últimas horas al declarar ante el fiscal federal Jorge Di Lello: puntualmente, reconocieron la autenticidad del bastón que se les exhibió, el que permanece secuestrado tras el allanamiento a la propiedad de la ex mandataria en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno con detalles sobre el presunto pago de coimas durante su gestión.

La citación había sido dispuesta por el fiscal para que ambos reconocieran el bastón y así confirmar que se trataba de un objeto que pertenecía al matrimonio Kirchner, lo que es materia de investigación, por lo que ahora el atributo le sería devuelto a la senadora nacional.

Taiana reconoció el bastón por una marca particular que tiene y que es de un color más oscuro al del resto del objeto y dijo que también lo recuerda de la asunción del entonces Héctor Cámpora en mayo de 1973, pues su padre fue funcionario de ese Gobierno y él estuvo presente.

Lo propio hizo Alberto Fernández, quien además recordó que el bastón fue un regalo a título personal de la familia Cámpora a Néstor Kirchner en 2006.

El fiscal Di Lello ya incorporó al expediente imágenes de la asunción de Cristina Kirchner, donde se visualiza la marca que tiene el bastón, y también fotografías que aportó la familia del Presidente que asumió aquel mayo de 1973, donde se lo ve con un objeto de similares características.

En las últimas semanas, el fiscal Di Lello trabajó para dar con los dos hijos del ex presidente Cámpora, pero uno de ellos falleció y el otro tendría problemas psiquiátricos, con lo cual se hizo imposible tener una declaración de un familiar directo. A partir de ello, el fiscal contactó a nietos del ex presidente y, si bien éstos no tenían información para aportar, sí entregaron fotografías de la asunción de Cámpora en 1973.

Tras los allanamientos en El Calafate, el juez federal Bonadio armó tres causas: una por el bastón que le habría regalado la familia Cámpora a Néstor Kirchner, otra por los objetos históricos y una tercera por el hallazgo de desgrabaciones de escuchas telefónicas.