Marcela Romagnoli se retira de la Policía

La mujer policía sunchalense Marcela Romagnoli, hoy de 51 años, quien dedicara gran parte de su vida profesional a servir a la comunidad en la Unidad Regional V de Policía con asiento en Rafaela, ya sea en la división de Relaciones Policiales, de la Comisaría de la Mujer, en la Brigada de Drogas y en la Delegación Noroeste de la Dirección de Trata de Personas, anunció su retiro luego de 32 años de trabajo ininterrumpido.La mujer policía, que deja una impecable imagen en el plano local, provincial y profesional ya que fue propuesta como única mujer en la provincia para ocupar la última y más alta jerarquía policial que otorga Santa Fe, que es la de director general de Policía hace exactamente un año, dejará atrás su carrera activa pero no su amor por el uniforme.Recordemos que hasta hoy Romagnoli está al frente de una Dirección clave en el armado estratégico de la lucha contra el delito en la Provincia, ya que reviste como directora provincial de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, con sede en la capital provincial.En el momento de comunicar la decisión de su retiro en Facebook, Marcela publicó que, "es un día raro de definir, [pero la] decisión está tomada. Final de 32 años de trabajo que jamás olvidaré. Gracias por todo y por tanto al equipo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, los llevaré por siempre en mi corazón. Me voy orgullosa por lo que hice y por lo que no también. Y si volvería a nacer otra vez sin dudarlo te volvería a elegir mi amada 'Policía de la provincia de Santa Fe', escribió emocionadamente la jefa policial.En su carrera policial, la oriunda de Sunchales se recibió en la Escuela de Cadetes e ingresó a la fuerza con 18 años.Tuvo luego diferentes destinos en esta Unidad Regional V: trabajó a comienzos de los 90 en el área de Relaciones Policiales, en la Brigada de Drogas, y en la Comisaría de la Mujer; destacándose que tiempo después estuvo a cargo de la Delegación Noroeste de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas.Cerró su trayectoria como directora de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la provincia de Santa Fe.“Fue un gran desafío poder llegar a la última jerarquía, sobre todo por ser mujer. Por aquel tiempo fui la primera mujer que llegó de la escuela de cadetes”, comentó. “Me encontré con personas que realmente aman a la Policía como la amo yo. Uno tiene que ponerse la camiseta y defenderla hasta la muerte”, expresó Romagnoli en diálogo con LT28 Radio Rafaela.