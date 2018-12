Ferrari homenajea a Schumacher

Las redes sociales oficiales del Museo Ferrari y de la Scudería Ferrari siguen anunciando la cercana inauguración de la exposición dedicada a la leyenda de Fórmula 1, Michael Schumacher.

No es para menos, ya que tan solo quedan cinco días para que vea la luz el próximo 3 de enero en el museo de Maranello.

Con motivo del 50 cumpleaños del piloto alemán, el Museo Ferrari ha decidido crear una exposición a modo de agradecimiento y homenaje por todos los éxitos obtenidos por el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

En esta ocasión ha sido con un video que promociona la expectante apertura que tendrá lugar en pocos días y junto al mensaje: "El #MuseoFerrari dedica una exhibición especial a #MichaelSchumacher con motivo de su 50 cumpleaños: # Michael50, una muestra de gratitud para el conductor de Prancing Horse más exitoso de todos los tiempos. #KeepFighting".

Se podrá visitar cualquier día de la semana de 09:30 a 18:00 con un costo de 16€ por entrada. Pero no será el único homenaje, la Fundación "Keep Fighting" ("Sigue luchando") ha anunciado el lanzamiento de una aplicación dedicada exclusivamente a Schumacher, que también se estrenará el próximo 3 de enero.

El piloto alemán, que obtuvo sus dos primeros títulos con Benetton, en su época más brillante sumó otros cinco, todos de manera consecutiva, al mando de los diferentes modelos de Ferrari, retirándose posteriormente en Mercedes.

Desde el 29 de diciembre de 2013 -hoy se cumplen cinco años- en el que sufrió un accidente de esquí en los alpes franceses, la salud del piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1 es todo un misterio

Aquel día, Schumacher se golpeó la cabeza con una roca en la estación alpina de Meribel, en Francia, donde estaba de vacaciones con su hijo Mick. Su casco se rompió a causa del impacto y sufrió un severo traumatismo craneoencefálico, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso.