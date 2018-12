Londres: un desafío que no descarta la Fórmula 1

El sueño de Liberty Media desde que se hizo con las riendas de la Fórmula 1 es el de ver a los monoplazas corriendo por las calles de las ciudades más icónicas del mundo.Londres siempre ha sido una de las predilecciones de los propietarios de la categoría, sobre todo tras el éxito cosechado con el evento "F1 Live", donde los pilotos y los equipos se pasearon por la capital británica.La idea del albergar un Gran Premio de Londres ya existía cuando Bernie Ecclestone estaba al frente de la Fórmula 1, siendo uno de los lugares fetiches del entonces "mandamás" de la categoría.“La Fórmula 1 es una actividad de mínimo una semana, por lo que la alteración que causaría en el centro de Londres sería inaceptable. No creo que los londinenses tengan que preocuparse por nosotros usando el centro de la ciudad por una semana, pero hay cosas en la periferia que estamos explorando. No sería el centro de Londres, pero estaría en esa magnífica capital”, reconoció el director deportivo Ross Brown.Los rumores sobre un posible Gran Premio en Londres han ido ganando fuerza por la incertidumbre con respecto al futuro de la carrera en Silverstone. Los propietarios del circuito activaron la cláusula de ruptura de su contrato el año pasado y 2019 será la última edición de la prueba dentro del acuerdo. Aun así, Brawn asegura que habría lugar en el calendario para las dos citas.“Londres es una ciudad icónica, con mucha historia en el deporte y se puede advertir un gran entusiasmo. Nos gustaría ver a Londres complementando a Silverstone, no reemplazándola. Podríamos evaluar formas para hacer sitio en el calendario para ambas partes”, comentó Brawn.