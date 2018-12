Nández y la renovación en Boca

BUENOS AIRES, 29 (NA) - Mientras espera por la presentación oficial de Gustavo Alfaro la semana próxima, Boca tiene un nuevo frente de batalla con la renovación del mediocampista Nahitan Nández, que rechazó la mejora salarial que le propuso la dirigencia.Según pudo saber NA, tras una reunión con los encargados de su representación, la dirigencia encabezada por Daniel Angelici ofreció el nuevo contrato para Nández. Sin embargo, esa mejora salarial fue rechazada debido a que no lo colocan entre los mejores pagos del plantel, lo cual era una de las exigencias del jugador."El jugador quiere tomar un desafío, quiere una revancha y si es el mejor pago del plantel, se queda en Boca", había revelado Pablo Betancur, su agente, tras lo cual indicó: "Hay que ver hasta dónde Boca puede hacer el esfuerzo. Yo no he salido a buscar equipo por respeto a (Daniel) Angelici, al club".En diálogo con No Todo Pasa, programa que se emite por TyC Sports, Betancur reiteró: "Si se queda Nández, tiene que ser mejor remunerado. Como representante de él, tiene que ser el mejor pago del plantel".Además manifestó: "Si él se queda en Boca quiere tomar una responsabilidad deportiva y económica del club. Tengo ofertas de Europa, pero él priorizó a Boca. Queremos ver qué cariño tiene Boca con él. Hay una oferta concreta por Nández del Cagliari de Italia". "Si fuera por mí, esto se resuelve mañana. Él es un ganador y en Boca saben lo que es Nahitan", afirmó el representante del mediocampista uruguayo.Finalmente Betancur indicó: "Sé que hay equipos que puede llegar el caso de que lo compren y dejar a Nández 6 meses más en Boca. Hoy la cláusula de salida es accesible, pero no vamos a ejecutarla".