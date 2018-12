Para el Turco Mohamed es otro cuento de hadas

BUENOS AIRES, 29 (NA) - Antonio "Turco" Mohamed fue presentado ayer oficialmente como entrenador de Huracán, luego de la salida de Gustavo Alfaro a Boca, y deseó que "el cuento de hadas tenga un final feliz", en su cuarto ciclo al frente del "Globo".En el Salón "Horacio Ferrer" del estadio "Tomás Adolfo Ducó", Mohamed reconoció que Huracán es su "vida", el club al que "ama" y su lugar "en el mundo". "Esperemos esta vez que el cuento de hadas termine con final feliz. No pensaba en volver a dirigir a Huracán porque mi último paso fue muy doloroso. Perder acá me duele el triple. Esa era mi única duda", explicó.Es que desde que cerró su tercer ciclo, el club de Parque de los Patricios ganó dos títulos (la Copa Argentina, en 2014, y la Supercopa Argentina, en 2015); se consolidó en Primera (hoy arrancaría la temporada 19/20 en el top 5 de los promedios); y participa regularmente en el ámbito internacional (la Libertadores 2019 será la quinta presencia desde 2015)."Llego con las mejores expectativas. Todos soñamos lo mismo: llevar a Huracán a lo más alto. Y a eso vengo", proyectó el "Turco", que viene de una mala experiencia en el Celta de Vigo de la Liga de España.Respecto del plantel, Mohamed no ocultó su intención para que el arquero Marcos Díaz permaneciera en la institución: "Me encantaría para que se quedara. Es un jugador de los más importantes de nuestra historia. Lo viene demostrando hace mucho. Si se va Marcos vamos a buscar un arquero. Después un delantero y un volante".Por último, el entrenador, que tendrá como asistentes a Gustavo Lema y Raúl Gordillo (dos ex Huracán), empezó a palpitar su debut, que será ni más ni menos que el clásico contra San Lorenzo, el 20 de enero en el Nuevo Gasómetro."Será mi primera vez en el Nuevo Gasómetro porque nunca fui como técnico y cuando jugaba no estaba el estadio...", concluyó.