Volken y su deseo de resurgir

Luego de algunas idas y vueltas, finalmente Lucas Volken (30) pudo concretar su tan ansiado regreso a 9 de Julio para disputar el Torneo Regional Amateur 2019. Luego de 8 años donde anduvo por el sur y el norte del país, por Chile y por Buenos Aires, el Cóndor ya se sumó entre semana a la pretemporada juliense que encabeza Daniel Veronesse. El rafaelino, surgido de la cantera de Argentino Quilmes, dialogó con LA OPINION y contó sus sensaciones acerca de este segundo ciclo en el club. “Estoy súper contento por haber llegado a un acuerdo y ponerme a disposición de los profes. Es un lindo desafío. Siempre es lindo volver al club donde me han tratado muy bien. El cariño uno lo sigue teniendo. Se dio en este momento porque tuve la desgracia de sufrir una lesión que me marginó un año y medio casi. Así que estoy con muchas ganas de jugar y de ponerme físicamente a la par de los chicos”. Al preguntarle también si volvió con el deseo de resurgir futbolísticamente, el ex Deportivo Roca, Platense y Altos Hornos Zapla agregó que “si. Uno por ahí tuvo otras opciones pero le di prioridad al ‘9’ porque conozco el club y me conocían. Lo tomo como un desafío personal y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Cada jugador ya tienen incorporado el tema del sacrificio y venimos también a aportar eso, ganas, voluntad y predisposición, que va a estar siempre. Obviamente que mi deseo es jugar y ganar minutos y ojalá que logremos lo que todos queremos en el club, que es el ascenso. Seguramente, algunos hinchas se preguntarán para qué volví al ‘9’, y ojalá sea con muchos goles. La verdad que sueño y duermo con eso y esperemos que se de, que pueda hacer muchos goles, porque si me va bien a mi le va a ir bien también al club”.

Por último, en referencia a lo deportivo y a lo que se viene hizo un análisis de la zona que compartirá el León con Ben Hur, Libertad y Cosmos. “Es una zona corta con clubes que han jugado en otra categoría. La mayoría se arma para ascender por el sólo hecho de que tienen la plaza que les permitía el Federal B. A partir del año que viene va a ser más difícil porque hay que salir campeón de la Liga para ganar el cupo. Obviamente que va a ser difícil y para eso se está trabajando.