De la Capilla Fassi

He leído en "Clasificados" de este Diario, una convocatoria de la Capilla donde se citan reuniones previas 9/12/18 y 12/12/18 en las cuales fui designado presidente de una comisión provisoria, a fin de confeccionar un Estatuto para regir los destinos futuros de la Capilla.Como los Estatutos se encuentran en preparación, por Secretaría de dicha comisión provisoria, y aún no se terminaron de pulir, como presidente, no he autorizado a ningún tipo de asamblea para su aprobación.En su momento se hará pública la fecha de dicha asamblea, de la misma forma en que hemos publicado por este medio en la edición del 5 de diciembre del corriente año.