Cierre del año y entrega de certificados

“Enfrentar miedos, ganar confianza, vencer la timidez, aceptarse, quererse, superarse, tener luz propia, ser parte del mundo del modelaje, pertenecer al mundo de la moda”, así se expresaron los alumnos de los cursos de Umo Model School cuando se les preguntó sobre cuál había sido su mayor logro en el transcurso del año, pero claro, estas respuestas a los que dirigen y coordinan la escuela no les sorprende porque su principal objetivo es que los chicos y chicas que ingresan puedan desarrollar la mejor versión de cada uno.

Mejorar la actitud, la postura, fortalecer la confianza en su propia imagen, ser creativos y coherentes en la búsqueda de un estilo propio, potenciar su desempeño en la pasarela y en las producciones fotográficas, fueron aspectos sobre los que se trabajaron durante el cursado con el propósito de brindarles herramientas para que puedan aplicarlas en el mundo del modelaje y en cualquier situación de su vida cotidiana como ser reuniones sociales y/o actividades profesionales para que de esta manera, logren mejores resultados, mejores experiencias y puedan incorporarse con mayor fluidez al mercado laboral.

Los contenidos, las actividades y las prácticas apuntaron al desarrollo de la personalidad de los alumnos, a potenciar sus capacidades y a mejorar su imagen personal.

Como cierre de año, el 16 de diciembre se realizó la entrega de diplomas en presencia de familiares y amigos. El encuentro se llevó a cabo en el hall de la Sociedad Italiana y en esa oportunidad los chicos pudieron demostrar todo lo que aprendieron durante el año aplicando conocimientos en cuanto a preparación previa para un evento, automaquillaje, organización, pasarela, postura y mucho más. El plantel de docentes, profesores, profesionales presentes y su director entregaron junto con los certificados, una libreta con calificaciones resultado de la evaluación que realizaron sobre el desempeño y la participación de los chicos en la propuesta que nos ocupa.

Cabe destacar que se contó con la presencia de Carolina Facciuto, directora de Central Models, Agencia de Modelos Internacional de la ciudad de Buenos Aires, con quien Umo Agencia trabaja, desde hace 4 años, en el descubrimiento y desarrollo de modelos con carreras a nivel nacional e internacional.

Hoy a 10 años de sus comienzos, Umo Agencia, cuenta en su historial con modelos que se han formado en la escuela y que en la actualidad, bajo la dirección y representación de Carolina Facciuto, desfilan y transitan por las pasarelas de las ciudades más importantes del mundo de la moda.

Un cierre muy emotivo para todos los presentes y sobre todo para los protagonistas de la noche, los nuevos egresados de Umo Model School, generación 2018, ellos son: Abril Gómez, Alejo Islan, Alexis Castillo, Ángela Zuiani, Avril Bork, Ayelén Prósperi, Carolina Herrera, Daiana Oregioni, Guillermina Schmithalter, Karen Bender, Lautaro Abbá, Lautaro Sagardoy, Leilén Gonzáles, Lucía Pagliero, Luicina Carena, Manuela Leno, María Victoria Fagiano, Martina Monguzzi, Maximiliano Romero, Pablo Roldán, Priscila Carena, Sofía Müller y Sol Chávez

Felicitaciones a todos!!!



El plantel docente a cargo de los cursos Umo Model School 2018 en su diferentes áreas fue el siguiente:



Asesoramiento de imagen y producción de moda a cargo de Alexis Astore

Automaquillaje a cargo de Romina Cáceres

Autopeinado a cargo de Jonatan Andrez

Branding personal para redes sociales / Introducción a la oratoria a cargo de Tatiana Santori

Ceremonial y protocolo / Postura y entrenamiento corporal a cargo de Gustavo Castro

Estilismo en fotografía publicitaria a cargo de Alexis Astore

Fotografía publicitaria a cargo de: Fabricio Rambaudi, Federico Ferreyara, Mauro Bonetto, Leandro Gaudi y Andrea Defagota

Lenguaje audiovisual a cargo de: Luciano Prósperi

Nutrición a cargo de Valentina Trinca

Pasarela a cargo de Agostina Saluzzo y Matías Oitana

Recreación y baile / Beneficios de la actividad física a cargo de María Paula Marcuzzi

Técnica de look total a cargo de Noemí Vallone





CURSOS DE MODELO 2019 –

Inicio de clases: sábado 16 de marzo / Finalización: sábado 14 de diciembre.

Dirigido a: mujeres y varones entre 13 y 23 años (sin requerimientos físicos).

Valor de la matrícula: $700 (Solo por diciembre). Enero: $900 / Febrero: $1200

Duración del curso: 10 meses (3 sábados al mes de 13 a 17 hs).

Costo mensual: $1500.-

Contenido del curso: Pasarela (formas, estilos, despliegue en escena, técnicas de modelaje, tipos de pasada, práctica de desfile). Ceremonial y protocolo (buenos modales). Fotografía (producción de moda, armado de book). Estilismo (asesoramiento de imagen, automaquillaje / peinado). Expresión corporal (postura, teatro, recreaciones, baile y lenguaje audiovisual. Otros (nutrición y alimentación adecuada, branding personal para redes sociales, técnica de look total).