"No vamos a acompañar el modelo político actual"

El titular de la Bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo, estuvo ayer en Rafaela para inaugurar algunas obras en la sede del gremio, ubicada sobre la Ruta 70, y para asistir al acto central en la asunción de Roberto Vivas, nuevo secretario gremial de la Bancaria local, en reemplazo de Jorge Romera.En diálogo con la prensa de nuestra ciudad, Palazzo se mostró muy crítico con el mandato del presidente de la Nación, Mauricio Macri y sostuvo que "tenemos una mirada crítica de esta gestión de gobierno de Macri y entendemos claramente que se está produciendo una inflación descontrolada, casi del 50%. Hay caída del poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos, una Reforma Previsional que perjudicó seriamente a los jubilados, y así lo vemos con la caída de la actividad económica y esto repercute, ya que el 70% del PBI es consumo interno. Entonces, no puedo tener otra mirada que no sea crítica", dijo en primera instancia.Además dijo que "hemos pedido cambios en la política económica del gobierno, desde un lugar muy respetuoso, pero lamentablemente no se han producido" y sostuvo que "desde la Asociación Bancaria hemos librado batallas importantes, hasta ahora con un éxito destacado y hemos podido preservar en estas últimas paritarias nuestro poder adquisitivo del salario. Pero creo que a muchos argentinos la están pasando bastante mal y el gobierno debería tomar nota. Ojalá el pueblo argentino tome nota en el proceso electoral del 2019 y ese llamado de atención, que no lo tuvieron, lo tengan en las urnas con un cambio de modelo económico, político y social", contó.Palazzo viene de ser reelecto en agosto de este año por un nuevo período de cuatro años al frente de la Asociación, luego de obtener más del 90 por ciento de los votos emitidos de los afiliados de las 53 seccionales nacionales (entre ellas la de nuestra ciudad) de la organización y estará al frente hasta el año 2021, respaldado por más del 70 por ciento del padrón electoral."Nosotros bregamos para que la oposición logre una unidad lo suficiente amplia e inclusiva para que tenga un resultado", dijo el titular de la Bancaria ayer y agregó que "después veremos cuáles son los candidatos y cual será nuestra inclinación. Lo primero que entendemos es que tiene que haber un frente opositor lo suficientemente fuerte como para competir no sólo electoralmente, sino para luego sostener un gobierno que va a tener serias dificultades. Desde el nuestro sindicato no vamos a acompañar para nada el modelo político actual", expresó.En tanto, amplió diciendo que "el movimiento obrero no ha estado a la altura de las circunstancias de la gravedad de la crisis. Y mientras muchos sectores decidimos confrontar con este modelo político y económico, otros no lo hicieron. Manejan tiempos distintos, porque entendieron que había que darle un tiempo de diálogo al Gobierno, otros sostienen que se nos va a acusar de golpistas... Creo que la responsabilidad nuestra es defender los intereses de los trabajadores y ellos han sido seriamente perjudicados" , y marcó que "en el sector bancario no hubo este año pérdidas de puestos de trabajo lo suficientemente importante para algunos factores que pasan en el sistema. Uno es el avance tecnológico, ya que nuestra actividad ha empezado a tener una incidencia fuerte y la va a tener mucho más fuerte aún. Si uno toma la referencia de la cantidad de bancarios que había al cierre del ejercicio, con el actual, se va a encontrar que se deben haber perdido 1500 sobre 109 mil que hay. No han habido despido masivos, si algunos bancos han abiertos procesos de jubilación anticipada o algún proceso de retiro voluntario. No hubieron despidos masivos como en otras actividades económicas", destacó.Pensando en lo que se viene, Palazzo deslizó que el 2019 "va a ser un año de altísima conflictividad en la Argentina, porque a la caída del poder adquisitivo, ya sean jubilados, trabajadores formales o informales, hay que agregarle que el presupuesto previó un profundo ajuste sobre distintos ítem, que van desde seguir quitando subsidios en los servicios públicos que abonan todos los ciudadanos, a caída en inversión en obra pública, que es un dinamizador de la economía y genera empleo y por lo tanto no la habrá. Ojalá que el movimiento obrero se ponga a la altura de las circunstancias y sea el articulador de las protesta social", manifestó.A modo de cierre, destacó que "el panorama va a estar complicado aún ganando un gobierno de otro signo precisamente por el nivel de condicionamiento que dejan con el acuerdo con el Fondo. Si fuera este gobierno, ahí si termina de ir por todos los derechos de los trabajadores, como raudamente han ido. Si creo que no se puede tapar el sol con las manos, y más allá del fenomenal aparato comunicacional que tiene el gobierno, y la red de medios hegemónicos que la acompaña, difícilmente se pueda explicar a un hogar argentino que ha perdido su nivel de ingreso y que no tiene para comer los 30 días del mes, que le está yendo bien. Y por más que de una sensación hoy, en un proceso electoral se siente. Quizá nosotros desde los sectores populares, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales desde los partidos políticos populares, tenemos que reconocer que hemos perdido una batalla cultural y por eso terminó ganando una expresión política como la que ganó", finalizó.