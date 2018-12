Servicios municipales para el fin de año

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de la celebración de fin de año y año nuevo, se organizó un esquema especial de servicios para los días 31 de diciembre y 1 de enero.El servicio de recolección domiciliaria se realizará de manera normal el día domingo 30 correspondiendo los biodegradables.El lunes 31 no se prestará servicio y, el martes 1, el servicio volverá a funcionar con la recolección de residuos biodegradables (de cocina).Por ser el domingo 30 quinto domingo del mes, no se prestará servicio de recolección especial en ninguno de los cuatro sectores de la ciudad, inclusive, los vecinos que habitan el sector 5 correspondiente a los barrios Villa Los Álamos, Villa Aero Club y Brigadier López tampoco deberán sacar sus residuos el miércoles 2 de enero.La recolección de patios se retomará el lunes 7 de enero en el sector 1 (30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, Loteo Plaza Grande, Loteo Tierra de Pioneros y Loteo Lomas del Bosque) y el miércoles 9 de enero en el sector 5.El lunes 31 y martes 1 el Complejo Ambiental permanecerá cerrado. La actividad se reiniciará en ese sector el miércoles 2.La Estación de Residuos Clasificados (ERC) permanecerá abierta el lunes 31 en su horario normal de 7 a 19 cerrando sus puertas el martes 1.La actividad en el área volverá el miércoles 2. Se solicita a los vecinos su colaboración haciendo uso del servicio en el horario establecido.El lunes 31, el servicio de minibuses se prestará con frecuencia normal hasta las 20. El martes 1 no habrá servicio de transporte público retomándose el miércoles 2 desde las 5.La Zona de Estacionamiento Controlado funcionará el día lunes 31 hasta las 12 retomando su actividad el miércoles 2 en su habitual horario.Tanto el lunes 31 como el martes 1, el Cementerio Municipal permanecerá habilitado al ingreso de 7:30 a 19:30.La administración permanecerá cerrada en ambas jornadas y habrá un servicio de guardia en caso de sepelio.Lunes 31 y martes 1, el dispositivo Rafaela en Acción no atenderá al público en su actual emplazamiento de barrio Villa Podio; el Edifico Municipal y las demás dependencias municipales tampoco abrirán sus puertas.