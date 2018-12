"Es un lindo desafío y me encuentra más preparado"

(Redacción LA OPINION). - El año deportivo comenzará rápidamente para el Círculo Rafaelino de Rugby. El adelantamiento de la fecha de comienzo del Torneo Regional del Litoral implicará comenzar a entrenar con antelación respecto a los años anteriores. El Top 10 tendrá fecha de inicio para el 9 de marzo, motivo por el cual en la primera quincena de enero la mayoría de los clubes estarán en marcha con su pretemporada.En esa logística, terminando de conformar el staff técnico, se encuentra el nuevo Head Coach, Cristian Martino, quien reemplaza a Quique López Durando que por motivos personales y laborales declinó la chance de continuar otro año. Ante este regreso en la función nos contó sus expectativas en Todo a Pulmón radio, por FM El Espectador.“Si, la propuesta de los dirigentes fue hace un par de semanas. Estamos tratando de terminar de darle forma al staff, buscando conseguir dos entrenadores mas para tener un grupo grande y con eso afrontar todo el año porque se hace muy largo”, expresó Cristian, quien en 2017 trabajó junto a Leonardo Crosetti en el regreso a primera división en forma de dupla.Justamente, Martino mencionó que Crosetti se sumará al staff como entrenador de line. Además, seguirán Ernesto Algaba, Agustín Barreiro y el dato saliente será el nuevo preparador físico, en este caso Andrés Fertonani, quien fuera jugador del Club y estuvo trabajando en Atlético de Rafaela. Como managers están confirmados Mario Rossini, Mario Seen y Nicolás Cáceres, aunque si sus ocupaciones lo permiten, Silvit Yori seguiría colaborando.“La idea es tener dos entrenadores por equipo. El sábado 12 de enero en el Club arranca la pretemporada. El TRL se pone cada año mas duro, es un desafío muy lindo, muy grande. Trataremos de mantener al Club en primera que no es sencillo, porque se agrandó mucho la brecha entre los equipos más importantes y el resto. Tendremos dos chances para hacerlo, si no es en el Top 10 lo buscaremos en la segunda etapa”, comentó el Head Coach.En el contexto de un plantel que reconoció “muy corto”, mencionó que “suben seis o siete chicos del M-19. Hay buena calidad de jugadores que entrenando al cien por cien, ganándose un lugar en la sana competencia, pueden jugar en primera división”.Martino destacó que “la intención es jugar tres amistosos antes del inicio del torneo. Hay muchas ideas en la cabeza, tuve la oportunidad de hacer un par de capacitaciones y creo que me encuentra mas preparado que en años anteriores”.