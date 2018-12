Cuando se lo consultó a Castellano sobre la relación con el Concejo en 2019, respondió: "creo que el Concejo se va a cuidar, porque cuando utilizó políticamente ese lugar en detrimento de los rafaelinos quedó mal parado. No me parecieron buenas algunas cosas, en donde no se estudió con profundidad el tema. En algunos casos se los dejó estar, como por caso, el tema lavacoches, y en otros, se estuvo a punto de votar una cosa que hubiera sido lapidarias para la ciudad, por ejemplo, eximir del canon del alumbrado público para los vecinos o que TGS no pague la tasa por verificación. No fueron buenas iniciativas. La de lavacoches me hubiera gustado muchísimo que los concejales se jueguen, hagan aportes, enriquezcan la ordenanza y termine saliendo una norma de la ciudad, que tenga otro respaldo que un decreto, y que obligaría a todas las instituciones involucradas (a la justicia provincial y federal, a la policía) a tener otra mirada sobre el tema. No se pudo lograr. Eso no fue bueno. La gente está muy atenta, muy receptiva a lo que va haciendo cada uno".Castellano rechazó que la presidencia en manos de un opositor fuera un impedimento. "Con Lalo no fue un impedimento. No sabría con otro", dijo y agregó: "lo que no me gustó es que Cambiemos se quede con todo en el Concejo. Y que no tengamos, como minoría, la posibilidad de discutir nada. Me parece que fue un avasallamiento innecesario para quien nos toca gobernar la ciudad".