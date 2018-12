A favor de la votación por la necesidad de reformar la Constitución Provincial

El intendente Luis Castellano se mostró satisfecho con la noticia política del día de ayer: la convocatoria al electorado de la provincia, conjuntamente con la realización de los comicios generales fijados para el día 16 de junio de 2019, a manifestar voluntariamente su opinión no vinculante respecto de la necesidad de reformar la Constitución durante el período de gobierno 2019/2023."A mí me parece positiva esta medida. Se aprovecha el movimiento electoral para no generar un gasto extra para votar una cosa que la gente no conoce", indicó el mandatario en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Se votará por el 'Si' y por el 'No', con lo cual, habrá que hacer un proceso para explicarle a la gente qué es el sí y qué es el no. Se saca, queda afuera el proceso de reelección del Gobernador actual, que me parece que es lo que ensucia el proceso de debate. Así es más limpia la votación, porque no hay intereses -por lo menos, inmediatos- políticos", añadió."Creo que la Constitución Provincial hay que reformarla de forma urgente. Es una Constitución demasiado vieja y los que somos municipalistas, los que creemos en que los gobiernos locales son la base del desarrollo de un país, entendemos que necesitamos mucha más autonomía. Indudablemente", sentenció.La autonomía municipal: ¿tiene que estar primero en la constitución o se pueden establecer ordenanzas que transiten ese camino, como la de paridad de género en Rosario, Santa Fe? "Creo que se pueden hacer ordenanzas. Si ves mi gabinete, está integrado la mitad por hombres y la otra mitad, por mujeres. Si tuviera que armar una lista de concejales, haría lo mismo. Son decisiones particulares, personales. No estoy obligado. Pero tranquilamente se podría votar una ordenanza -y es una iniciativa que podríamos tener- para que el Intendente tenga la obligación de que la mitad de su gabinete sean mujeres y la conformación de las listas de concejales también tengan paridad de género. Es un tema que se puede avanzar por ordenanza. Hay que ver constitucionalmente, si la ordenanza tiene el peso para obligarte a hacerlo", respondió.Y lanzó una frase inquietante: "habría que estudiar la posibilidad de la Intendencia también. Que haya períodos de mujeres y de varones". Vale destacar una cosa: no hubo nunca un Intendente mujer, salvo los momentos en donde Lilian Landa, a cargo de la Presidencia del Concejo, quedaba interinamente a cargo del Ejecutivo.