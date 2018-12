En la noche del lunes, cuando se aproxime el fin de año, en la familia Almaráz, habrá un motivo en común por el cual brindar. Mamá Melisa Villarreal y papá Silvio, más conocido como ‘Gareca’ (ex jugador de Argentino Quilmes, Independiente Ataliva, entre otros) levantarán la copa por su hijo Alex, una de las promesas de Atlético de Rafaela que se lleva Racing Club.“Estoy feliz de todo lo que estoy viviendo, muy contento, ansioso del nuevo camino que se me viene”, contó Alex Almaráz, que luego agregó: “Sé que vienen cosas buenas y eso me pone muy contento”.El rafaelino, centro-delantero, zurdo, de buen porte físico y de esos que les gusta el roce, el choque, con buen remate se refirió a esta posibilidad que se le presenta en su prometedora carrera que inicia como futbolista y en donde se anima a, seguir soñando: “Siempre quise ser jugador profesional, esto es solo otra meta, llegar a un club de Primera es muy lindo. Tengo mucha confianza”.-Me vieron jugar en el Sueño Celeste, se comunicaron conmigo, les di el teléfono de mi mamá y ahí empezó todo. Me sorprendió, cuando llegó la posibilidad de irme lo pensé mucho pero después me di cuenta que es lo que quiero, lo que siempre y todo jugador sueña y voy a ser feliz.-Si y me sentí muy cómodo, me dieron un respaldo muy grande. La pensión es muy linda y la semana que estuve me sentí bien. Las instalaciones son muy lindas, hay un chico de acá que era de Sportivo y ahora está allá también. Estuve hablando con Ubeda y me dijo que me quería jugando allá y que iba a hacer todo lo posible.-Al principio estábamos todos muy sorprendidos, pasó todo muy de repente. Algunos no quieren que me vaya pero lo llevamos bien, mi papá está muy contento con todo lo que estamos viviendo porque el sueño de él es que yo llegue a jugar en Primera. Siempre me apoyó en todo y yo estoy muy feliz porque darles la felicidad a ellos es lo más lindo que hay y esta es una posibilidad única y que no voy a dejar pasar.-Fue muy lindo, con muchas otras enseñanzas, hay más exigencia y también ya se notan otras responsabilidades. Los profes fueron muy buenos y aprendí muchas cosas nuevas, incluso yo siempre había jugado como centro-delantero y me estuvieron probando por izquierda también, me gustó.