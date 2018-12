La deuda externa argentina trepó a US$ 254.980 millones al cierre del tercer trimestre, lo que significó un incremento de US$ 20.431 millones entre enero y septiembre, según cifras oficiales. Si la comparación se efectúa con el cierre del tercer trimestre de 2017, el aumento de la deuda se ubica en torno a los US$ 37.470 millones.En el informe oficial, el organismo indicó que el saldo de la balanza de pagos durante el tercer trimestre cerró con un déficit de US$ 7.591 millones, por debajo de la pérdida de U$S 8.266 millones registrada en igual período de 2018.Entre los indicadores que conforman la Balanza de Pagos se encuentra la balanza comercial que entre julio y septiembre dejó un déficit de US$ 792 millones.