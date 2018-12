Amor en un patrullero

SANTA FE, 28 (NA). - Dos policías de Santa Fe fueron grabados mientras tenían relaciones sexuales dentro del patrullero, a la vista de todos, y por el hecho se les inició un sumario y se los desafectó de la fuerza. Los efectivos fueron identificados y pertenecen a la Unidad Regional I de Santa Fe.El secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, David Reniero, explicó que los policías que tuvieron relaciones en el móvil fueron identificados, se les inició un sumario administrativo y buscarán que tengan "la sanción máxima"."Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza", aseguró el funcionario. "Hay que ver si le cabe una tipificación penal", sostuvo Reniero en declaraciones al portal Aire de Santa Fe.Uno de los efectivos desafectados se defendió de las acusaciones por medio de un audio de WhatsApp, con una insólita justificación: "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", señaló el efectivo.