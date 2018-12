Caso Nisman: "el fiscal tiene datos que demuestran el suicidio"

"Sandra Arroyo Salgado (exesposa del fiscal muerto en un hecho que aun no fue esclarecido) sabe que Nisman se suicidó y no tiene nada más para ganar en esta causa. A ella todo esto le sirvió para salvarse, para amigarse con Clarín. No olvides que ella fue quien pidió secuestrar ropa para pedir las muestras de ADN de los hijos de Noble", disparó Pablo Duggan.

El periodista que investigó la muerte del exfiscal de la causa del encubrimiento del caso AMIA, manifestó "no olvides que Arroyo Salgado (que hace días declinó seguir siendo querellante en la causa) acompañó a Macri al debate presidencial. A ella le servía decir que a Nisman lo mataron", agregó Duggan en un momento de una entrevista radial.

DEFINICION DE NISMAN

"Nisman era considerado un héroe por denunciar a Cristina Kirchner, pero este héroe se fue convirtiendo en lo que realmente era: un villano, porque era corrupto y acosador sexual", disparó el autor de un libro sobre la muerte de Alberto Nisman.

"Era un hombre que se dedicaba a salir con prostitutas VIP, no es que sea un problema eso, pero ¿con qué plata lo pagaba?", apuntó en otro tramo de la conversación.

DEMOSTRACION

Además, Pablo Duggan advirtió que "el fiscal tiene datos que pueden hoy demostrar, sin lugar a dudas, que esto fue un suicidio".