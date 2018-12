La presidencia, entre Macri y una sorpresa

El famoso neurólogo y mentalista español, Antonio Pulido, estuvo de visita ayer en nuestra Redacción para darnos a conocer sus visiones de lo que sucedió en este 2018 y de lo que se viene para el próximo año que comenzará en unas pocas horas.De 68 años y radicado en Rafaela hace 38, Pulido expresó que “en lo que se cumplió este año más que nada fue lo de la soja, que no iba a ser un negocio. Ese fue el acierto más destacado de todos. En cuanto a la política no se había dicho nada, no había perspectivas porque no había elecciones”.Acerca de lo que vislumbra para el nuevo año que se viene, Pulido, que suele hacer congresos y conferencias en distintos puntos del país, aseveró en el plano político nacional que “no sé quién será el próximo presidente, pero sé quién no lo será. En este caso, no será Cristina, no será Schiaretti, no será Pichetto y no será Massa. Está entre Macri y alguien que aparezca después del 11 de marzo. Igual, si Macri no va en febrero a Brasil, no va a ser el próximo presidente. No está en ninguno de los que ahora están dando vueltas”. En cuanto a lo local, sostuvo que “puede seguir gobernando el mismo intendente -Luis Castellano- y en el plano provincial, es el turno del rafaelino Omar Perotti. Si no lo logra en 2019, no lo va a lograr nunca más. Solamente tiene que saber aprovechar los detalles. El tiene que ser la cabeza y no ser segundo de nadie”.En materia económica, apuntó que “tocamos fondo en diciembre y seguirá todo igual hasta marzo. En abril empezará a crecer y mejorar. Este es un país amnésico y agudo, por lo tanto, si el país está bien después del 6 de junio, entonces estará garantizada la continuidad presidencial. Lo que hay es una sorpresa pendiente de alguien que no está ahora presente. No se trata de un economista que no se peina, sino que la sorpresa puede llegar a venir desde Tucumán hacia el norte. Ahora es el turno de ellos. Ya tuvimos en los 90 la década del ‘far west’, después vino el sur 12 años, ahora tenemos que aguantar Capital y el próximo tendría que ser un norteño”.También, Pulido hizo referencia a algunos fenómenos naturales que se pueden suscitar. “Habrá inundaciones en Santa Fe capital pero no serán tan importantes. Va a llover varios días seguidos y semanas seguidas, al igual que en la zona de Tucumán, Santiago del Estero y Esperanza. Del otro costado del Paraná no”.En la parte internacional, en América, “habrá terremotos en Ecuador o Costa Rica, y en Asia, le toca a Taiwan o China. En Europa no pasará nada, será un año aburrido”. Y volviendo al país, también dijo que “el peronismo ya murió y ahora van a quedar sus hijos bastardos”.En materia deportiva local, Pulido sostuvo que “a Alfaro le va a ir bien en Boca, pero no tiene que preocuparse por algunos caprichos de Angelici. Después de octubre va a pelear el campeonato, antes no”. Mientras que los equipos rafaelinos “seguirán en las mismas divisiones. No veo cambios. Serán en otro año”, agregó. Por último sostuvo que “no habrá muertes importantes, y que Córdoba sufrirá muchos golpes bajos, y habrá que tener cuidado con eso”.