Consulta popular con las elecciones de junio por la reforma constitucional

A través del decreto Nº 4208, el Gobierno de la Provincia convocó al electorado santafesino, conjuntamente con la realización de los comicios generales fijados para el día 16 de junio de 2019, a manifestar voluntariamente su opinión no vinculante respecto de la necesidad de reformar la Constitución durante el período de gobierno 2019/2023. Para ello, el electorado deberá responder de forma negativa o afirmativa sobre la necesidad de reformar la Constitución provincial, opción que se hará efectiva mediante el agregado de una nueva boleta única separada que contenga de forma clara dicha alternativa.

El jefe del gobierno provincial, Miguel Lifschitz, había anticipado el miércoles de la semana pasada cuando presentó el balance de su gestión que impulsaría una consulta popular, tal como había solicitado dirigentes de la oposición a lo largo de este año cuando la Casa Gris aún soñaba con la reforma constitucional para este 2018 que incluya la reelección del gobernador. Sin embargo, la iniciativa no pasó a fines de agosto el filtro de la Cámara de Diputados cuando el oficialismo necesitaba 34 votos en una sesión especial.

"No bajamos las banderas de la Reforma Constitucional. Propongo una consulta popular a realizarse conjuntamente con las elecciones de 2019, para que los próximos legisladores puedan tener en cuenta el mandato popular sobre un tema tan importante para todos", expresó hace una semana Lifschitz en el Centro Cultural Provincia frente a todo su gabinete y legisladores del Frente Progresista.

Según el decreto dado a conocer ayer por la Provincia, se explica que "desde su génesis, esta gestión de gobierno entendió a la participación ciudadana como política de estado transversal de todas sus acciones de gobierno en aras de profundizar el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil". En este marco, consideró que "convocar al electorado no hace más que dotar de operatividad al derecho del ciudadano de pedir y proponer, y el buen gobernante ha de saber consultarlo tantas veces como sea necesario".

Asimismo, destaca que la necesidad de la reforma constitucional "adquiere singular trascendencia institucional por cuanto impacta en todas las políticas públicas que lleva adelante esta gestión de gobierno".



MACRI O CRISTINA

Por otra parte, Lifschitz opinó que sería "trágico" para el país tener que optar en las elecciones del año próximo entre el presidente Mauricio Macri y la senadora Cristina Kirchner. "Sería muy trágico para Santa Fe y la Argentina que terminásemos encorsetados entre Macri y Cristina", enfatizó el gobernador.

El dirigente socialista, agregó: "Sería una opción que dejaría sin futuro al país, hoy por hoy ninguno de los dos podría garantizar la gobernabilidad en los próximos cuatro años, ni sacará al país de la profunda crisis".

Para Lifschitz es indispensable "que se conforme una tercera alternativa: amplia, transversal, con gente del peronismo, del radicalismo, con el progresismo". "Hay mucho diálogo y preocupación en muchos dirigentes, y yo estoy trabajando para que se haga realidad. Me gustaría participar", dijo.

Según dijo, tiene "buen diálogo" con gobernadores peronistas como Juan Schiaretti, de Córdoba, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos. "Pero una opción peronista, aun distinta a Cristina, no es la opción que busca el país. Con eso no alcanza, no es suficiente para romper la polarización. Para quebrar la polarización tiene que ser algo muy convincente y transversal, porque debe convocar a los dos sectores del electorado. Hace falta una propuesta que incluya a diversos sectores de la política", agregó.

Además, insistió en que tiene "diferencias profundas con Cambiemos, si bien hay sectores que hoy integran Cambiemos que históricamente estuvieron muy cerca nuestro, particularmente el radicalismo". "No descarto que en algún punto pudiéramos pensar en una tercera opción, que incluya al radicalismo", señaló el mandatario en declaraciones a Canal 4 Express.