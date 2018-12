Basano: "me cuesta pensar que no pudieron mandarlas antes"

Las preguntas que envió el Concejo Municipal fueron respondidas en el día de ayer. Pero generaron malestar en el área de Hacienda, dado que de las 15 preguntas (13 enviadas por Leonardo Viotti y 2 por Lisandro Mársico), había muchas que no se correspondían directamente con Presupuesto 2019, que se tratará hoy en la sesión ordinaria a partir de las 9 (ver aparte).

Desde el Cuerpo Legislativo aseguraron que las preguntas fueron entregadas al Ejecutivo al viernes. Pero, efectivamente, "el mail con el listado de preguntas llegó a Jefatura de Gabinete el sábado 29 a las 14:44:05. Me fijé en el detalle, porque me sorprendió de sobremanera, en particular, un concejal que dijo que las había entregado la semana pasada al Ejecutivo", dijo Marcela Basano, en diálogo con LA OPINION.

"Esto pasó sabiendo, además, que no iba a haber días laborables entre ese sábado y hoy miércoles. Nos agarró de sorpresa, sobre todo, la cantidad de preguntas. Muchas de ellas, no estaban directamente al tema presupuestario. Hoy (por ayer) nos abocamos únicamente a responder el cuestionario y a evacuar dudas con los Secretarios del área", agregó Basano.

"Una de las preguntas, por ejemplo, era sobre las funciones de Vecinales y las actividades realizadas. En ningún momento se hablaba del Presupuesto en sí, sino de funciones. En otro caso, se planteaba la forma de entregar subsidios a deportistas. Lo respondimos, pero tuvimos que rastrear la información. Lo cierto es que todo se complejizó más seguramente. Lo hubiéramos respondido más rápido, si hubiera sido todo del Presupuesto", agregó la funcionaria.

"En las preguntas había cuestiones sobre cómo se conformaba el monto presupuestado sobre determinadas partidas. Por ejemplo, 'retribución de servicios privados' y publicidad'", detalló Basano. Dicho de otra forma: Leonardo Viotti quería un detalle de lo que se había presupuestado a cada medio y redes sociales. "No es tan sencillo: los he remitido al detalle en cada Secretaría. En Hacienda, no podemos definir a qué medio y en qué medida se va a acordar la pauta para el año que viene. La asignación de presupuesto la elevamos una vez ejecutada, pero no podemos definir a qué medios en particular se le va a pagar. También depende de los meses y de cada área. Va variando según la Secretaría", dijo.

"Que yo recuerde, es la primera vez que el Ejecutivo y el Concejo no se juntan antes de votar el Presupuesto. Siempre hemos tenido instancias de preguntas que teníamos que contestar. Algunas veces más, otras menos. Pero siempre había algún contacto previo. El año pasado, todo el Gabinete fuimos a satisfacer las dudas que hubieran generado", indicó Basano.

"Habrá que ver qué sucede mañana", dijo la funcionaria, en relación a si podría haber algún tipo de incompatibilidad entre lo que se apruebe y lo que pudiera llegar a concretarse. "En lo personal, me cuesta pensar que, habiéndoles entregado el Presupuesto el 1 de octubre, no se nos pudieran llegar estas preguntas con anticipación. El proceso del Presupuesto requiere, para nosotros, tres meses de trabajo. Entonces, por una cuestión de respeto a los agentes municipales que trabajan en esto (más allá de los funcionarios políticos, porque requiere un montón de reuniones), hay que guardar las formas y el respeto hacia ellos y hacerlo con la debida antelación. Esto es una herramienta fundamental para lo que se viene en el 2019", destacó.



LA REDIRECCION DE PARTIDAS

La primera pregunta de las 15 estaba vinculada a la redirección de partidas. "Se nos cuestionaba respecto a la modificación del artículo. Nosotros, en función de lo que hemos acordado este año, en donde se tuvo que incrementar el monto límite a partir del cual se debía pedir autorización al Concejo, nosotros cambiamos la palabra 'autorización' por 'notificación'. Basados, fundamentalmente, por todos los inconvenientes operativos que tuvimos este año. Una modificación presupuestaria no tardaba menos de 3 o 4 semanas. No estoy cargándole las culpas a nadie: es lo que requiere el sistema. El proceso en sí es un proceso lento: hay que recabar la información, para dar la justificación del caso en la ordenanza. El expediente tiene que ir a Fiscalía, despacho, firmarlo el Intendente, elevarlo al Concejo, darle entrada, analizarlo en comisión, darle despacho, tratarlo en sesión, mandarlo al Ejecutivo, protocolizar la ordenanza, que la firme el Intendente y que baje para recién allí efectivizarla", relató Basano.

"Hubo varias situaciones, pero la peor de todas, fue el combustible, en donde no teníamos forma de resolverlo: los tanques de nafta (no de gasoil) estaban vacíos. El mismo día que íbamos a cortar el servicio de los autos nafteros, llegó la ordenanza y pudimos destrabarlo. Lo mismo pasó con el franqueo, con retribución de servicios en algunas oficinas, productos químicos.... Nosotros, en Hacienda, nos ha complicado mucho. Por eso proponemos hacer una comunicación anticipada al Concejo", indicó.

La pregunta de Viotti iba dirigida a si no creía que la notificación restaría transparencia a la gestión: "no creo que esto le reste transparencia al proceso. La pregunta era sobre eso. Creo que no se resta, sino que se gana en agilidad en la tarea administrativa", respondió Basano.