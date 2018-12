Todas las miradas puestas en el Presupuesto 2019

(Redacción LA OPINION). - Una fugaz reunión de comisión se concretó en la mañana de ayer. Lo suficientemente rápida como para darle despacho al Presupuesto 2019, asegurarse que estuviera en el orden del día. Nada más. Ni esperar por las respuestas del Ejecutivo, ni anticipar propuestas: todo quedará para que se debata durante la misma sesión, que dará comienzo a partir de las 9.No habrá grandes cambios en la previa: sin sustanciales modificaciones en la Tributaria, no quedaron "rojos" por cubrir. El artículo 3º determina que habrá erogaciones por $ 1.630.033.765, ingresos por $ 1.640.185.963, lo que deja un superávit de $ 10.152.198.Tampoco hay propuestas por parte de la oposición para cambiar partidas en algún rubro en particular. Así, todo quedará reducido a una sola disputa política: qué es lo que pasará con la redirección de partidas.El Artículo 6º del Presupuesto 2019, tal como lo elevó el Departamento Ejecutivo Municipal, a finales de septiembre de este año, dice que el DEM, a través de un decreto, podrá reestructurar partidas salvo por los aumentos salariales (de hecho, una de las cuestiones a avalar hoy por parte del Concejo, es justamente, eso), incrementar la cantidad de personal definido en el artículo 4º y "cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 1.000.000 (un millón de pesos) de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipalal Concejo Municipal". Informar no es lo mismo que pedir autorización, que fue lo que ocurrió a lo largo del presente año. Esa será una de las propuestas por parte de la oposición: que se siga haciendo de forma similar a lo que ocurrió este año. ¿En qué montos? ¿En qué porcentaje? No hay propuesta oficializada: se hará durante la misma sesión. Este último semestre, el Concejo debatió varios pedidos de autorización de redirección de partidas. De hecho, hoy tratarán una por un total de $ 17.1 millones de pesos. Y podría no ser la última, dado que en enero seguirán imputado partidas correspondiente a este año y podría ser necesaria alguna extraordinaria al respecto.El SEOM había solicitado que se incremente el número de personal de planta. El proyecto original contempla 1.140 agentes permanentes y un total de 350 contratados.GASODUCTO YOTROS TEMASAntes de llegar al Presupuesto, los ediles deberán analizar otros temas. Quizás, el más importante, sea el refrendo del acuerdo con TGS-SACDE, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene a su cargo la obra del Gasoducto Regional. A comienzos de año, el bloque de Cambiemos había presentado un pedido para eximirlas del pago de la Tasa de Verificación, fundamentándose en que tampoco lo había pagado la empresa que realiza (¿o realizaba?) la Variante Rafaela. Pero, finalmente, se llegó a un acuerdo y pagarán los 6.7 Millones de pesos que debían abonar. "Ya hicieron efectivo el 50% del total y el resto de abonará en 12 cuotas", aseguró el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, en diálogo con "Algo dirán". Además, adelantó que ese dinero se utilizará para intervenir en los giros a la izquierda de Avenida Luis Fanti, desde la Ruta 34 hasta Bv. Yrigoyen.También crearán el barrio 41 y postergarán la elección de su primera Comisión Vecinal hasta marzo, momento en que se realizará el sufragio para todos los sectores.Habrá otro tema vinculado a las vecinales: la posibilidad de facilitar a que cada una de ellas tenga su personería jurídica. Hoy lo pueden hacer, pero necesitan de los 2/3 de la Comisión Vecinal. Así lo indica el Inc. “c” del Art. 8 de la Ordenanza N.° 3521. Si se aprueba este pedido, lo podrían hacer con la mitad más uno de los votos (mayoría simple). Hasta ayer, el oficialismo tenía dudas sobre aprobar o no este pedido.Finalmente, pedirán crear una Oficina Municipal de Objetos Perdidos, declararán de Interés Municipal el 2º torneo de fútbol amateur de La Redó, habilitarán las vacaciones del Intendente (serán en la 2ª quincena de enero), pedirán planificar el estacionamiento para bicicletas e intervenir en el predio del FFCC del barrio Belgrano, donde habitualmente juegan a las bochas.