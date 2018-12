Ingresos del trigo por la campaña 2017-2018

El complejo triguero argentino generó un ingreso de u$s 2.600 millones.

El complejo triguero argentino generó un ingreso de U$S 2.600 millones en la campaña 2017-2018. Con exportaciones de 11,85 millones de toneladas de trigo en grano y 722.000 toneladas de productos de la molinería, principalmente harina, el comercio exterior de trigo le ha reportado a la Argentina un ingreso de un 80% más que el promedio de los últimos cinco años.Es el mayor valor absoluto en este período, incluso a pesar de la leve caída en las toneladas exportadas. Así lo expresaron en un informe los economistas Blas Rozadilla, Desiré Sigaudo y Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)."El INDEC ha dado a conocer esta semana el dato de exportaciones de noviembre, con los que se cierra la campaña comercial de trigo 2017-2018", señalaron. "De los números reportados, puede inferirse que con exportaciones totales por 12,6 millones de toneladas, el valor de las ventas al exterior generado por la cadena de trigo ascendió a US$ 2.591 millones, el mayor valor en más de un lustro", precisaron.El 94% de esas exportaciones corresponden a trigo en grano y el resto a productos de la molinería (mayormente harina de trigo, pero también grañones y sémola, almidón, moyuelo y salvado).En relación a las toneladas exportadas, con 706.800 toneladas de trigo en grano en el mes de noviembre más 41.500 toneladas de productos de la molinería, para el total de la campaña diciembre 2016–noviembre de 2017 las ventas al exterior suman 11,85 millones de toneladas de grano y 722.000 toneladas de derivados de la industrialización de trigo, el segundo mayor volumen de la historia."Para la campaña próxima, las proyecciones iniciales de exportación lucen igual de auspiciosas. Al 19 de diciembre, se han comprometido ventas al exterior por 6,4 millones de toneladas de trigo pan, lo cual no sólo constituye un récord histórico sino que duplica la marca más alta alcanzada con anterioridad", indicaron los especialistas.Los compromisos de harina de trigo, en tanto, superan las 50.000 toneladas, el doble también de lo que se había vendido a apenas 20 días de iniciarse la campaña anterior. "Para cumplir con dichas operaciones, el sector exportador ya lleva adquiridas 8,2 millones de toneladas de trigo, más otras 975.000 toneladas compradas por el sector industrial", manifestaron.En total, las 9,2 millones de toneladas que a apenas 15 días de iniciada la campaña actual ya está en manos de los usuarios finales del grano representan prácticamente la mitad de toda la oferta existente de trigo en el país hasta noviembre del año próximo.