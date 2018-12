Ya funciona el Mercado de Futuros de Leche cruda

El mercado de futuros de leche cruda comenzó a operar en la Argentina y salió al ruedo con dos primeros contratos que se negociaron en el Mercado a Término de Buenos Aires (MATba). Cada contrato fue de 5000 litros correspondientes a las posiciones marzo y abril 2019, que se liquidarán el próximo 12 de abril y 14 de mayo).El contrato de Leche Cruda MATba Marzo 2019 se negoció en 9,70 $ el litro, el cual, ajustado con el contrato Dólar Rofex para ese mismo mes (43,59 $/U$S), arroja un valor de 0,222 U$S el litro.En cuanto al contrato de Leche Cruda MATba Abril 2019, el mismo se operó en 9,85 $ el litro, el cual, ajustado con el contrato Dólar Rofex para ese mismo mes (44,9 $/U$S), genera un valor de 0,219 U$S el litro.El volumen operado -que inicialmente surgirá a partir de ofertas lanzadas por market makers designados por el MATba-comenzará a ser representativo cuando empresas de la cadena de valor láctea negocien grandes volúmenes de futuros en el nuevo mercado.El último día de negociación de cada contrato será el día hábil previo a la fecha prevista para la publicación del precio promedio ponderado del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), el cual se calcula actualmente a partir de los datos provistos por 316 empresas lácteas argentinas.Para operar cada contrato de 5000 litros de leche cruda se debe abonar una tasa de registro de 0,024% y depositar un margen de garantía de 4000 pesos por contrato.El margen es una garantía para asegurar el pago de las denominadas "diferencias" diarias, las cuales ajustan –a favor o contra–en función de la evolución diaria de los precios de los contratos futuros. Es decir que se trata de una suma fija que los compradores y los vendedores de futuros deben depositar en sus cuentas para asegurar el cumplimiento del contrato.Una vez liquidado el mismo, el monto total o remanente del margen de garantía se devuelve al propietario, resaltó el sitio Valor Soja en un informe. No hay entrega física de leche, sino que los contratos se liquidan por diferencia de precio entre el valor pactado original y el de referencia para la leche cruda informado por el Siglea.