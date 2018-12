Desciende el índice de confianza de los empresarios agropecuarios

El índice de confianza de empresarios agropecuarios cayó 65,4% en el último año, según una estadística elaborada por Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).Se trata de un estudio elaborado por ese movimiento cada cuatro meses, que mide la percepción actual y expectativas del sector.Al desagregar el índice según las condiciones actuales y expectativas, se observa un marcado deterioro interanual respecto de la evaluación del presente mientras la baja de las expectativas a futuro (-12,1%), es más moderada en comparación con las condiciones actuales.El Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA) es calculado por la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA desde noviembre de 2012, con una periodicidad cuatrimestral (marzo, julio y noviembre).Para eso se realizan seis preguntas sobre percepción y expectativas, las cuales son relevadas mediante el Sistema de Encuestas Agropecuarias (SEA-CREA). "El dato reciente y relevante es que, en esta última encuesta, el índice fue desarrollado con el soporte académico de la Facultad de Ciencias Económicas (CMA-PROGIRA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)", informó CREA.El índice que considera sólo empresas que desarrollan la actividad agrícola fue 42,7; este valor se encuentra 7,2 puntos por debajo de julio 2018 y 25,8 por debajo de noviembre de 2017.El índice que considera sólo empresas que desarrollan la actividad de ganadería bovina fue 43,6, 5,3 puntos por debajo de julio 2018 y 18,4 inferior a noviembre de 2017.Asimismo, la caída en la medición interanual se justifica por los desempeños individuales de la situación económica y financiera de la empresa (-25,0%) y la del país (-48,7%).El índice de situación del sector agropecuario registró una caída de 37,7% respecto del mismo valor de noviembre de 2017.Los resultados muestran un deterioro tanto en la percepción (situación actual vs. un año atrás) como en las expectativas (situación actual vs noviembre 2019) de empresarios agropecuarios. "El deterioro se expresa, en mayor medida, en la situación económica del país y del sector", precisó el informe.HACIA ATRASLa evolución histórica del ICEA muestra cuatro etapas. La primera de ellas, de noviembre de 2012 a noviembre de 2014, donde el índice fluctúa relativamente estable entre un máximo de 38,9 (marzo de 2014) y un nivel mínimo de 26,7 (julio de 2013).Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 no existió un patrón definido, sino que evidenció oscilaciones derivadas de la incertidumbre política y económica generada por las elecciones presidenciales llevadas a cabo en octubre de 2015 y el ballotage en noviembre de ese año.La tercera etapa se inicia en noviembre de 2015, donde el indicador comienza a crecer hasta alcanzar valores superiores a 70 en la mayor parte de 2016 y 2017 (con un máximo de 75 en noviembre de 2016).Por último, la cuarta etapa, se manifiesta a partir del noviembre 2017, donde el indicador inicia un paulatino y sostenido descenso hasta alcanzar un nivel de 43,4 en noviembre pasado, una reducción de 5,9 respecto a la medición de julio de 2018 y una caída de 27,8 puntos en relación a noviembre de 2017.Desde CREA, una organización civil sin fines de lucro que está integrada y dirigida por aproximadamente por 2.000 empresarios agropecuarios que se nuclean en 218 grupos distribuidos en todo el país, consignaron que la metodología y presentación de resultados del presente trabajo (“Índice de confianza de los empresarios agropecuarios en Argentina”), realizado por Miguel Fusco, Laura Pederiva y Esteban Barelli, fueron publicados en la Revista de Investigación en Modelos Financieros del Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Año 6; Volumen 1; 2017 I).