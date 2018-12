"Fue un año muy largo e intenso de competencias"

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION).- Se va un año que le deparó muchas satisfacciones a Candela Gentinetta y el básquet femenino de Ben Hur en general. Tanto en el plano local, como nacional e internacional, la basquetbolista consiguió alegrías que hicieron que la despedida de BH y la ARB sea con recuerdos cercanos muy felices.

¿Porqué la despedida? Por una razón que es muy frecuente en los deportistas juveniles de nuestra ciudad, el fin de la etapa en la escuela secundaria y la radicación para seguir con los estudios universitarios fuera de Rafaela. Si bien es cierto que en los últimos años se ha abierta un importante abanico de ofertas en este aspecto para los chicos, hay carreras que requieren necesariamente emigrar. Es el caso de medicina, la elección de Cande y que determinará que se instale en Buenos Aires, restando aún definir el Club con el que estará jugando en 2019.

"Fue un año muy largo, muy intenso, de muchas competencias y de alto nivel. Un año que sentí mucho. La primera alegría grande que tuve fue el campeonato Provincial U17 con Rafaela, luego tocó con Primera y después todo lo logrado con el Club que es mi segunda casa”, nos contó a modo de introducción sobre esas sensaciones.

Explicó en cuanto a su futuro inmediato que “el año que viene me voy a estudiar a Buenos Aires, Medicina en la UBA. Si bien o definí el Club todavía, el principal motivo que me voy de Rafaela es por el estudio, ya que me condiciona porque la carrera no está en Rafaela. Sino seguiría jugando en Ben Hur”.

A lo que ya mencionó sobre torneos, se suma lógicamente la parte internacional con la selección argentina junto a su compañera Lucía Operto. “Si, este año hice muchas cosas. Por el nivel de competencia, tanto en el Premundial o Mundial, muy conforme porque es lo que todo deportista aspira a llegar. Pero además de las competencias de la selección, algo muy satisfactorio para mi fue salir campeón con la Rafaelina. Estoy desde los inicios, cuando perdíamos con Rosario por 60 puntos, como me había pasado con 13 años. Y este año salir campeonas dice mucho, y lo bueno es que antes de irme se pudo dar eso después de todos los años trabajados”, y agregó luego que “lógicamente si los próximos años la Rafaelina me sigue convocando, voy a venir”.

Sobre el Federal con Ben Hur, logrando el cuarto puesto, manifestó que “estamos orgullosas por lo logrado, pácticamente con todas las chicas del Club. Solo vino Marcia (Castoldi), una amiga de las chicas de primera que vino a sumar, pero no como las contrataciones que realizaron Lanús o Ben Hur de Rosario”.

Finalmente, contó que “el año que viene está el desafío de jugar el Mundial U19, categoría muy competitiva y están las miras puestas en eso. Es el último Mundial de inferiores”.

En este sentido, en febrero se estarían realizando la primera concentración. Trascendió que la primera citación será para 19 jugadoras.