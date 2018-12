Será "el último contrato" de Ogier

Sébastien Ogier, ahora séxtuple campeón del WRC, sigue con las ideas muy claras. Antes de volver a Citroën, ya avisó que si firmaba un contrato sería el último y lo hizo por dos años.Ahora, reconoció que abandonará el Mundial de Rally al finalizar la temporada 2020, pero no se retirará del automovilismo, sino que probará suerte en otras categorías, siendo su principal objetivo las "24 Horas de Le Mans"."Participar durante un año con Citroën era muy poco, dos años es el mínimo para hacer las cosas bien. Este será mi último contrato, tengo que pasar casi doscientos días fuera de casa cada año y quiero disfrutar de mi esposa y mi hijo", dijo el piloto galo, de 35 años, en declaraciones a "Le Figaro"."Todavía no he establecido un plan posterior al WRC, pero me gustaría correr en circuitos. Quiero competir en Le Mans, tuve contactos para hacerlo en La Sarthe con Ford en GT. También hice un test y una carrera en DTM, como invitado de Mercedes", recordó.Por otro lado, Ogier no descarta sumarse a la Fórmula E, a pesar de no tener experiencia en monopostos: "No he tenido mucho contacto con la categoría, pero si tengo que confiar en los comentarios de los pilotos que compiten no parece ser muy emocionante la conducción. Pero el campeonato es joven y tendrá tiempo para evolucionar", concluyó.