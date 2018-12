Pedro Emmert, con un buen balance de 2018

El triatleta rafaelino Pedro Emmert hizo un balance positivo de la temporada 2018, mientras está enfocando la mira al exigente calendario del año entrante, donde tendrá similares desafíos a nivel nacional e internacional.

En diálogo con el programa Todo a Pulmón, por FM El Espectador, mencionó que "fue un año de mucha experiencia, con importante aprendizaje, carreras buenas y malas. Estuve compitiendo hace un tiempo en Chile una prueba continental muy dura, con los Elite. Mi primera carrera con gente grande, que las conocés por internet, y fue bueno tener esa vivencia”, nos contó el juvenil que completó el segundo año de estadía en el CENARD, en Buenos Aires.

En el repaso de los compromisos salientes del año, mencionó que “fue muy bueno ganar en La Paz, clasifiqué para el Sudamericano de Montevideo donde en mi primer año junior me fue bien clasificando para el Panamericano. Y en Brasil creo que me la rebusqué, era un nivel muy alto”.

Pedro termina de pasar a quinto año de la Escuela Secundaria que realiza en el CENARD, mientras viene saliendo de la pretemporada diagramada por el entrenador Miguel Seoane. “Este período es de mucha carga de entrenamientos, muy fuerte. La Escuela te da facilidades, pero sigue siendo compleja, con muchos trabajos prácticos. Los entrenamientos son siempre en doble turno, de lunes a lunes. Generalmente natación a la mañana, donde se puede incluir gimnasio. Y por la tarde se entrena pedestrismo con ciclismo”.

En cuanto a los objetivos para 2019, especificó que “apuntamos a lo mismo que el año pasado, hacer buenas fechas nacionales, clasificar y lograr un buen Sudamericano -que se hará otra vez en Montevideo-, y tratar de ganarse un lugar para el Panamericano en México”.

Sobre el primer compromiso de trascendencia del año entrante, el tradicional La Paz, confirmó que “voy a correr en mi categoría, por ahí me piden que corra con los Elite, pero prefiero ir tranquilo y hacer el sprint con los chicos de mi edad”.