"Habrá pruebas, técnica y sellado de neumáticos"

En una reciente edición brindamos un detallado informe sobre el Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", que la categoría Midgets del Litoral pondrá en marcha el 26 de enero con la disputa de la primera de sus once fechas en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.También dimos a conocer las tres pruebas siguientes, que se realizarán de acuerdo con el siguiente detalle: 9 de febrero, en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio; 9 de marzo, en Vila y 13 de abril, en San Antonio (será una carrera especial con pilotos invitados).Luego se correrá, el 12 de mayo; 20 de junio; 9 de julio; 8 de septiembre; 22 de septiembre; 13 de octubre y 9 de noviembre, en circuitos a determinar.Además, se anticipo que los días 17, 18 y 19 de agosto se estará disputando una nueva edición del "Nacional de Midgets", nuevamente en Vila.Ayer, tuvimos oportunidad de dialogar con el dirigente Conrado Ingaramo, actual presidente de la Asociación Midgets del Litoral, sobre otros temas referidos a la temporada 2019.En primer lugar, se mostró "conforme" por la actividad desarrollada en el Torneo Oficial 2018 "Aníval 'Chuno' Alemani", rescatando que "en un año difícil, particularmente en lo económico y también con algunas dificultades climáticas, pudimos llevar adelante un interesante certamen, que tuvo, como todos lo esperábamos, una definición atractiva, con tres pilotos luchando por quedarse con el título en la última fecha".Ingaramo adelantó que "el fin de semana previo al comienzo de la temporada vamos a habilitar el circuito de Vila para la realización de pruebas libres, algo que hacemos todos los años, para otorgarle a los pilotos la chance que puedan girar en la misma pista que se utilizará en la primera fecha del Torneo Oficial".También señaló que "vamos a realizar, ese mismo día, una verificación técnica muy completa de todos los autos, en particular con todo lo relacionado al tema seguridad, ya sea con los diferentes elementos de competición, como también con la indumentaria deportiva de los pilotos".Más adelante, destacó que "aprovecharemos esa jornada para realizar el sellado de neumáticos, que se estarán utilizando en el inicio de la temporada, que en el cronograma no presentará variantes, ya que se disputarán once fechas, pero con el agregado, este año, del Nacional, que tenemos pensado organizar a mediados del mes de agosto en el circuito de Vila, como lo hicimos en la edición anterior, felizmente, con el acompañamiento masivo de los pilotos y del público".Todo está en condiciones y los tiempos se irán recortando a partir del inicio de un nuevo año, que se constituirá en un desafío importante para la categoría más representativa del automovilismo deportivo regional, con más de medio siglo de historia.