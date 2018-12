Las bajas que tendrá Alfaro cuando asuma

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Gustavo Alfaro será presentado oficialmente como entrenador de Boca la semana entrante en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto, según informaron desde la institución. El reemplazante del "mellizo" se encuentra de vacaciones en Estados Unidos y dará una rueda de prensa el 2 de enero o el mismo 3, cuando el plantel vuelva al trabajo, en una jornada en la que se realizarán los clásicos estudios médicos previo a cada temporada.Alfaro, que rompió su contrato con Huracán para marcharse a Boca, le envió un mensaje a un hincha, Luciano Díaz, que se hizo viral a través de las redes sociales. "Si bien esta Navidad no era la que esperabas, ojalá que el año que viene la Navidad venga como todo el hincha de Boca espera", dijo.Los futbolistas están citados para el 3 de enero en el Complejo "Pedro Pompilio" y, al día siguiente, se instalarán en un hotel de la zona bonaerense de Cardales para realizar la parte más intensa de la pretemporada. Boca tiene dos amistosos confirmados en Mar del Plata: el 16 de enero enfrentará a Unión de Santa Fe y el 20, ante Aldosivi.A diferencia de lo que suele ocurrir, no tendrá partidos de preparación ante River debido a que su histórico rival tiene que disputar dos partidos pendientes de la Superliga.LOS QUE VIENEN Y VANEn cuanto al mercado de pases en sí, una baja confirmada es la de Lisandro Magallán, quien en enero se sumará a la pretemporada del Ajax, que lo compró en 9 millones de euros brutos. En ese sentido, uno de los sondeados para reemplazarlo fue Walter Kannemann, pero sus pretensiones son altas más allá que no se descarta un nuevo acercamiento entre las partes.Otra baja es la del colombiano Edwin Cardona, cuyo préstamo finalizaba a fin de año y fue vendido por el club dueño de su pase al Pachuca de México. Un posible foco de conflicto que tiene que resolver Boca es el de Nahitan Nandez, cuyo representante, Pablo Betancur, pidió que sea el mejor pago del plantel para que no se marche.Sin embargo, la oferta que existe por el uruguayo es del Cagliari, de 10 millones de dólares, por la mitad del pase, una cifra bastante lejana a los 25 millones de cláusula de salida.¿MAS A GREMIO?En tanto, a Boca llegó una propuesta formal del Gremio de Porto Alegre para contar con los servicios del marcador lateral Emanuel Mas, dado que en ese puesto el club "xeneize" tiene una superpoblación de jugadores. Es que a la presencia del uruguayo Lucas Olaza, se le tiene que sumar la del colombiano Frank Fabra, quien se está recuperando de la grave lesión que sufrió en la rodilla, al romperse los ligamentos cruzados.La opción de Mas al Gremio sería a préstamo por un año con opción de compra y Boca ahora debe contestarle a la entidad "gaucha", pero todo dependerá de lo que defina el entrenador Alfaro.