"Las ventas navideñas bajaron"

Como era de esperar, las ventas en nuestra ciudad por la llegada de la Navidad, no terminaron cumpliendo las expectativas, al igual de lo que ocurrió en todo nuestro país.

La previa se mostró muy interesante en todo el fin de semana en el centro rafaelino, con mucho movimiento, muchas consultas, pero al parecer, todo quedó nada más que en eso.

Florencia Muriel, presidente de Paseo del Centro de nuestra ciudad, expresó que "ya todos deben estar al tanto, o haber visto en los medios nacionales que las ventas bajaros. CAME anunció que bajaron un 95 y nuestra ciudad no escapó de esos resultados, que los números que se obtuvieron están en sinfonía con los nacionales y que el consumo viene en declive. Está difícil repuntar", dijo.

Recordemos que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa publicó en su sitio web que las ventas navideñas en los comercios pymes cayeron 9% frente a la misma fecha del año pasado, medidas en cantidades. Además mostró que el ticket promedio se ubicó en $870, un 31,2% por encima de la misma fecha del 2017.

En los locales al público, las ventas bajaron 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%. La venta por Internet viene cobrando fuerza, modificando los hábitos de demanda de las familias, que cada vez más se inclinan a comprar sin pasar por el local. De todos modos, como la participación aún es baja, no alcanzó a compensar la fuerte caída en los comercios físicos.



"NO ES UN BUEN MOMENTO"

Este fue el análisis que hizo Muriel cuando se le consultaron los motivos de esta merma navideña: "más allá de que se notó un buen movimiento en la ciudad, las ventas no fueron las esperadas y no cumplimos como comerciantes con las expectativas que uno tenía. Venimos de un año difícil y un año que viene en baja. Por más que la gente tenga un espíritu navideño, eligieron hacer menor cantidad de regalos o bien buscar regalos de mucho menor valor", expresó en el programa La Mañana de ADN, que se emite por FM 97.9 de nuestra ciudad.

Además dijo que "lo que buscaron lograr la mayoría de los comerciantes fue tratar de igualar en cuanto a cantidad las ventas, pero resignando la rentabilidad, ya que hicieron hincapié en algunas promociones que sean más tentativa, descuentos u ofertas de 2x1 siempre hablando de resignar rentabilidad y buscando un poco la liquidez", destacó la presidente.

Por último expresó que "ya queda muy poco de este año y creo que tenemos que apuntar y revertir la situación en el 2019. Siempre sirve mantener un poco más de tiempo los comercios abiertos, la gente se acercó igual, pero ya te digo, quizá haciendo más consultas, aprovechando oportunidades, donde a diferencias de otros años, la venta fuerte se dio en la última semana a partir de los momentos en los que estaban los planes de Ahora 6 - Ahora 12", mientras que expresó que "en la mayoría de los comercios en donde los productos son de un poder adquisitivo más alto, las ventas fueron por medio de la tarjeta y por los planes. Hay otros rubros como regalería o chocolatería que también el ticket promedio fue menos ($500 - $600), mientras que la venta fuerte se dio de contado", completó.

Vale mencionar que en las ciudades del interior del país hubo un gran despliegue de opciones para reforzar la venta y despertar el interés del consumidor. Eventos, sorteos con importantes premios como automóviles, viajes, electrodomésticos y vouchers de compras fueron algunas promociones lanzadas. También los municipios, cámaras empresariales y bancos regionales ayudaron en muchos casos a que los comercios puedan ofrecer el compre local. Sin dudas que todo ese esfuerzo ayudó a fortalecer las ventas en un fin de año difícil.