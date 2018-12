Un herido en choque en transitada esquina

Siendo las 18.20 de la tarde de ayer, en la peligrosa esquina de avenida Santa Fe y calle Gaboto, colisionaron violentamente un automóvil y una motocicleta, con peores consecuencias para el motociclista que resultó herido.De acuerdo a lo recabado por LA OPINION el impacto se produjo entre una moto Honda Twister, conducida por un hombre de 33 años oriundo de esta ciudad, quien fue trasladado por una ambulancia de Emergencias SIES 107 al Hospital Jaime Ferré; y por la otra parte un automóvil VW Vento conducido por un hombre de 25 años, quien no sufrió lesiones.Producto del choque, el joven motociclista ingresó consciente al Hospital con traumatismos no graves en diferentes partes del cuerpo, y se le realizaron todos los estudios necesarios como radiografías y tomografía, para luego decidir que pasos a seguir en cuanto a su evolución posterior.En cuanto a la mecánica del siniestro vial, según fuentes extraoficiales consultadas, el automóvil habría estado estacionado sobre avenida Santa Fe, frente a una conocida panadería, y de repente habría hecho una maniobra girando en U para tomar la dirección oeste-este. El conductor no habría observado que de frente y en dirección contraria venían circulando tres motociclistas, uno de los cuales impactó violentamente en el centro del automóvil.Actuaron en el lugar personal de Protección Vial y Comunitaria, la Guardia Urbana (GUR), el SIES 107 y móviles policiales.