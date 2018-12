El gobierno se financia con dinero de la ANSES

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno oficializó ayer la emisión de Letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos, a un año de plazo, que serán suscriptas de manera directa por la ANSeS. La decisión se tomó a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicadas ayer en el Boletín Oficial."En el marco de la programación financiera para este ejercicio se ha acordado con las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de Letras del Tesoro en Pesos", según el texto oficial.Estas Letras tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre de 2018 y de vencimiento, 26 de diciembre de 2019 (un año de plazo); la moneda de emisión y pago son los pesos y la moneda de suscripción, pesos o dólares, utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicada por el Banco Central el día hábil anterior a la fecha de liquidación.La forma de colocación es por suscripción directa, la amortización íntegra al vencimiento y devengará intereses a Tasa Variable, pagaderos trimestralmente el 27 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre y 26 de diciembre de 2019.La Tasa Variable "será el equivalente al promedio aritmético simple de las tasas nominales anuales (TNA) de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos o las que las reemplacen en el futuro, en base a los precios de cierre publicados por el Mercado Abierto Electrónico (MAE) en el resumen de operaciones del Boletín Diario, para el plazo más próximo a 90 días, que no podrá ser inferior a sesenta 60 días ni superior a 120 días", de acuerdo con la resolución conjunta.Las Letras del Tesoro serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.DOLAR A $ 39,48El dólar trepó ayer 45 centavos por una marcada demanda y cerró a $39,48, en línea con la tendencia en los mercados de referencia. Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa finalizó a $37,54 para la punta compradora y $39,48 para la vendedora.En el Banco Nación, el billete cotizó a $39,40 mientras el precio más elevado fue expuesto en Banco Galicia y Banco de la Ciudad a $39,60. En el segmento mayorista, la moneda norteamericana ganó 72 centavos hasta los $38,60. El volumen negociado en el segmento de contado se elevó respecto del viernes y fue de US$ 726,113 millones.La autoridad monetaria concretó la licitación diaria de Leliq en la que adjudicó $119.755 millones de un vencimiento que era de $120.515 millones. La tasa promedio de corte fue de 59,36% mientras la máxima fue de 59,85%, lo cual representó un leve recorte dispuesto por el organismo que conduce Guido Sandleris.El movimiento del tipo de cambio se encontró este miércoles en sintonía con los mercados de referencia en los que el dólar se pudo fortalecer.Analistas puntualizaron que la corriente compradora en la city porteña se dio principalmente por una necesidad de cobertura ante la incertidumbres respecto de la economía local y las tensiones internacionales, como las vinculadas con las tasas dispuestas por la Reserva Federal.Puntualizaron, además, que el incremento constante del Riesgo País también es un factor para fortalecer la demanda en la plaza cambiaria y estimaron que si ese indicador no cede, continuará la suba del tipo de cambio.