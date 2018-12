No es una novedad que si hay un momento del calendario para que se relajen las tensiones, se renueven las expectativas, se moderen los desencuentros, se entusiasmen los ánimos, es éste. Dejar atrás una docena de meses que casi siempre se van desgastando con el caer de cada hoja del almanaque, es superar el número simbólico para iniciar de la manera más expectante y renovada la nueva cifra gregoriana. Pero no es todo, mucho depende de cada uno de nosotros mismos, también en buena parte nos afectan las decisiones del mundo. La edición de hoy resume ese período de enero a diciembre con el aporte generoso de un científico argentino de trascendencia internacional cuya historia conviene conocer, así como uno de los relatos de un allegado de esta publicación cultural que comparte con los lectores. En ambos casos sirve el contenido para saludar a todos y cada uno de los que nos acompañaron este año que finaliza. Y hacemos votos para que no se cumpla el anticipo de la sabia Mafalda con el genio de Quino: “¡No se les puede dar un año nuevo, que enseguida lo rompen!”.

Raúl Alberto Vigini

[email protected]