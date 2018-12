Lamberto: “Santa Fe merece una ley de paridad de género”

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, acompañado por la ex vicegobernadora, Griselda Tessio, recibió este jueves a un nutrido grupo de mujeres de distintos ámbitos de la sociedad donde les expresó enfáticamente su acompañamiento a la lucha que llevan adelante para que la provincia cuente con una ley de paridad de género, en consonancia con la legislación electoral nacional, provincias como Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la sede Santa Fe de la institución, y ante medio centenar de mujeres referentes de instituciones políticas, gremiales, artísticas, sociales, de ONG’s, e instituciones de la sociedad civil, el defensor manifestó que “nuestra provincia no puede quedarse atrás de otros estados que ya han sancionado una norma de este tipo, más aun cuando unas 40 municipalidades y comunas aprobaron ordenanzas de paridad, entre ellas Santa Fe y Rosario”.

“La provincia de Santa Fe merece tener una ley de paridad de género”, afirmó. “Nuestra provincia fue pionera al contar con una educación común diez años antes que se sancionara la ley 1420 y tuvimos una ley de matrimonio civil diez años antes que éste se regulara en el orden nacional. Siempre fuimos una provincia de derechos con instituciones progresistas y hoy tenemos la paridad en el orden nacional y en muchas provincias pero no en Santa Fe”, explicó.

“Merecemos tenerla porque debemos acompañar las tendencias internacionales de respeto de derechos, de respeto a la igualdad que está consagrada en los tratados internacionales, que de la misma manera que la Agenda 2030 forma parte de los objetivos y metas que se comprometieron más de 180 países que ratificaron la agenda de la ONU”.

Como resultado del encuentro se acordó en avanzar con tres acciones en lo inmediato: pedir al gobernador de Santa Fe que habilite en las sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley de paridad de género; solicitar una reunión con la Cámara de Senadores para transmitirle la importancia del proyecto y su sanción definitiva; y solicitar a los partidos políticos que se autolimiten e incorporen la paridad en cada una de sus listas en caso de que el Senado no apruebe la ley.

“Creo que estamos dando una muestra importante al espectro político de la necesidad de contar con una norma de este tipo, sobre todo cuando en más de 40 intendencias los partidos políticos han votado por unanimidad la paridad de género en la conformación de sus listas”, manifestó Lamberto, y añadió: “con el respeto que en lo personal e institucional tengo con los señores senadores, sabemos que podemos tener un diálogo relevante para colocar a nuestra provincia en el sendero de los avances institucionales que el Derecho Internacional y Nacional nos está indicando”.

“Se trata de un inicio desde el punto de vista institucional y político, pero la paridad debe ser parte de la vida social, cultural e institucional de todas las organizaciones del territorio santafesino sea del orden que sea. Lo político es un paso importante porque además son los que deciden, pero la igualdad se puede, y se debe, transmitir a todos los campos de la vida de los santafesinos”, concluyó.



PARTICIPANTES

Del encuentro participaron representantes de la Asociación Mutual Enfermero Donnet (AMED); mediadoras; abogadas; mujeres mutualistas de la Federación Brigadier López; mujeres socialistas; Mujeres por la Paridad; Programa de Género de la UNL; trabajadoras sociales; Mujeres por la Paridad del Colegio de Abogados de Santa Fe; Asociación Civil Florentina de Rafaela; Partido Socialista del Concejo Municipal de Rincón; vecinas del barrio Paproski de Monte Vera; ATE Santa Fe Concejo Directivo Provincial; concejales municipales de Santa Fe del Frente Progresista Cívico y Social -UCR; Frente de Artistas; Casa de la Pax Cultura; Mujeres de la UCR; Mesa por la Paridad del PJ-La Capital; Área de Género de la Escuela de Psicología Social “Enrique Pichón Riviere”; Subsecretaría de Políticas de Género; Asociación Civil Palabras, Asociación Foro Santafesino UCR; AMSAFE-CTA; ATSA Santa Fe y SADOP Santa Fe.