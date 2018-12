Atlético: El “Chocho” Llop habló de todo

La posición en la cual terminó Atlético de Rafaela en la tabla de la B Nacional, lejos del líder Sarmiento (a 14 puntos), hace que los tiempos deban ser ocupados y se trabaje de manera incesante en los refuerzos que llegarán. También en reducir la cantidad de futbolistas con los cuales trabajará Llop en la segunda parte del torneo, en donde “apelo a la calidad, cuando el jugador tiene calidad y viene entrenando todos los días, más allá que no juegue, inmediatamente se suma al grupo rápido”, señaló Juan Manuel Llop en radio ADN, luego agregó: “Tiene que venir con hambre, querer ser protagonista, convencido de venir con hambre de gloria”.Y con respecto a la zona, “en la parte defensiva seguro”, apuntó el Chocho, que luego agregó: “Lo ideal sería uno por puesto, no se puede, son dos. Después vamos a determinar si en el medio o en ataque. Tenemos a Romero que va a estar recién en la cuarta o quinta fecha, es una zona donde también nos tenemos que hacer fuertes. Hemos hecho buenos partidos pero estamos evaluando”.Y en lo referido a la clasificación a la Copa Argentina Llop señaló: “Lo tomé con mucha alegría, lo festejé porque más allá que entramos dependiendo de otro resultado es bueno para el club, participar en este torneo que cada vez se hace más lindo, más competitivo y de jerarquía”. Y luego agregó: “A lo mejor te toca jugar ante un equipo como River, por dar un ejemplo, y te va bien entonces es una vidriera, todo el mundo te ve. Tiene muchos condimentos interesantes la Copa Argentina”.-La institución hubiera necesitado tener tres o cuatro puntos más, mínimamente. Terminamos, si bien es un 50% de los puntos y no te alcanza desde que tomamos nosotros, con muchas energías y ganas de revertir la situación en el 2019.-Los noto con mucha garra, mucha energía, tal vez nos falta ajustar detalles, encontrar un equipo, darle continuidad, pero con buena predisposición y buena actitud. Estamos, a veces, fallando en situaciones fáciles de resolver, en los últimos partidos regalamos el primer tiempo, eso hay que mejorar. Se podría relacionar con que es un plantel joven, la B Nacional es complicada.Muchos de ellos estuvieron en Primera, tienen su recorrido pero deben estar respaldados por un equipo y todavía no se ha encontrado ese equipo que tenga esa fortaleza que se desarrolle en el tiempo.-Por diferentes situaciones no pude repetir un 11, muchas lesiones en la parte defensiva donde todavía no nos pudimos consolidar, medianamente, más allá de querer jugar mejor, de mitad de cancha hacia arriba estamos bien, pero de mitad de cancha para atrás cometimos errores. No hubo regularidad y es la materia pendiente que tenemos para el semestre que viene.-Lo vi a Sarmiento los últimos partidos y me produce una bronca interna por cómo juega, si vemos como ganó el último y empató el anterior, desde mi punto de vista, debería tener menos puntos. El arquero de ellos, Vicentini, le ha dado una cantidad de puntos importantes. Chicago tampoco, más allá de los puntos, que estemos lejos y va a ser difícil llegar en el primer lugar, no veo un equipo que me haya deslumbrado y podes estar a la altura de cualquiera, ganarle a cualquiera.-No tan lejos, si tenemos que aprovechar esta posibilidad de los refuerzos y no equivocarnos, como primera medida, después hacer una muy buena pretemporada e instalar ese convencimiento de que podemos estar entre los 8 como para pelar ese segundo ascenso. Encontrar mediante el trabajo y en los partidos de pretemporada el equipo y ver si le podemos dar continuidad en el tiempo.-Estamos mirando en Primera a jugadores que no tienen participación, a quienes les pueda llegar a interesar estar con nosotros, jugar Copa Argentina, tratar de ser protagonistas como lo tiene que ser Atlético de Rafaela, viendo opciones, si aparece algo en el extranjero, tampoco nos vamos a volver locos y nos vamos a apresurar. Ya empezamos a trabajar. Ver también la conformación del plantel con jugadores que pueden emigrar para jugar en otro lado.-La idea es esa, tenemos 34 más dos jugadores profesionales que se tienen que sumar, son 36. Estamos hablando casi de 39, es demasiado, tenemos que trabajar con un determinado número para darle cierto trabajo y calidad, cierta atención a todos, no podés dar atención y calidad de trabajo a 36 jugadores. Trataremos de no equivocarnos en ese movimiento que vamos a intentar hacer y si acertamos con los dos refuerzos seguramente vamos a tener un semestre más protagonistas que este.-Si, necesitamos trasladarles esa energía positiva, muchos chicos han tenido un rendimiento muy bueno y la actualidad de ellos no es la que yo conozco, hay que trabajar sobre ello y tratar de re-proyectarlos. Pueden dar un poco más, esos tres o cuatro jugadores. Tienen que tener en claro el camino a seguir. El grupo trabaja muy bien, hay buena predisposición, buena actitud.-A veces los jóvenes no manejan el estado emocional, de lo que va pasando en el día a día o semana tras semana. Cuando uno dice que es un plantel joven no se lo alinea al rendimiento sino a lo emocional, el joven se tiene que ubicar y que cada partido es una final y es el más importante. No tienen el sostén emocional permanentemente.Tenemos que encontrar el soporte, no que los chicos lleven toda la carga.-Tenemos que mejorar algunos aspectos, en intensidad de juego y no equivocarnos en la conformación del plantel. El convencimiento debe ser general, tuvimos ciertos contratiempos pero debemos demostrar síntomas de rebeldía, ante una situación que fue adversa en este semestre.Está muy parejo todo, no estamos lejos, tenemos que convencernos nosotros mismos. Tenemos que ir despacio. Primero pensar en la pretemporada, en los amistosos, en pensar en Villa Dálmine, trabajar sobre lo inmediato.-Me gustó los primeros dos partidos, el orden, por inconvenientes en movimientos de la defensa lo perdimos un poco, después la actitud de ir, no tenemos que perderlo y hay que potenciarlo y darle calidad a eso.-Si, 4-2-3-1 o el 4-4-2 vamos a trabajar sobre eso. El enganche ha desaparecido en el fútbol, salvo que juegues con internos como intentamos jugar con Almagro, eso lleva tiempo. O jugar 5-3-2, el plantel no está conformado para hacer demasiados cambios bruscos.